Yaz aylarında deniz ve havuz keyfi yaparken kontakt lens kullanıcılarını bekleyen görünmez tehlike dikkat çekiyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Hande Çeliker, kontakt lenslerin su ile temasının körlüğe kadar varabilen ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Lenslerin deniz, havuz ve hatta duş sırasında bile suyla temas etmesi, kornea enfeksiyonlarına ve kalıcı görme kaybına yol açabiliyor.

Su kaynaklarında bulunan mikroorganizmalar, kontakt lens yüzeyine tutunarak göz sağlığını tehdit ediyor. Özellikle "akantomoeba keratiti" olarak bilinen enfeksiyon, kontakt lens kullanıcıları için en büyük risklerden biri olarak öne çıkıyor. Bu hastalık nadir görülse de tedavisi oldukça güç ve uzun sürebiliyor. Erken tanı konulmadığında görme kalıcı olarak zarar görebiliyor. Prof. Dr. Çeliker, şiddetli göz ağrısı, kızarıklık, sulanma ve ışığa hassasiyet gibi belirtilerin görülmesi durumunda vakit kaybetmeden göz hekimine başvurulması gerektiğini vurguluyor. Havuz ve deniz suyunun göz açısından steril olmadığını belirten uzman, lenslerin suyla temasının ciddi kornea enfeksiyonlarına zemin hazırlayabileceğini ve bu durumun korneada kalıcı hasara kadar ilerleyebileceğini ifade ediyor.

Birçok kontakt lens kullanıcısı, günlük "kullan-at" lenslerin daha güvenli olduğunu düşünse de uzmanlar bu lenslerin de su temasına karşı koruma sağlamadığını belirtiyor. Lens türü ne olursa olsun, suyla temas riski her zaman mevcut. Yaz aylarında kontakt lens kullananların dikkat etmesi gereken en önemli kurallar arasında lens ve lens kutusunun musluk suyuyla yıkanmaması, lens temizliğinde yalnızca önerilen steril lens solüsyonlarının kullanılması ve lens kullanım süresine uyulması yer alıyor. Deniz veya havuz sonrasında ortaya çıkan göz kızarıklığının her zaman basit bir tahriş olmayabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Çeliker, "Lens kullanan bir kişide göz ağrısı, belirgin kızarıklık, sürekli sulanma, ışığa bakamama, batma hissi veya görmede bulanıklık gelişmişse, belirtiler hafife alınmamalı" uyarısında bulunuyor. Kontakt lens, doğru kullanıldığında güvenli bir görme seçeneği olmakla birlikte, yaz aylarında birkaç dakikalık bir ihmal uzun süren bir enfeksiyona dönüşebiliyor ve lensleri sudan uzak tutmak en önemli kural olarak öne çıkıyor.

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