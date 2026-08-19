İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde sağlık sistemi tam bir çöküş yaşıyor. Bölgedeki 34 oksijen istasyonundan 22'sinin hizmet dışı kalması, özellikle yenidoğan bebekleri ve yoğun bakım hastalarını ölümle burun buruna getiriyor. Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren İsrail saldırıları sırasında hastaneler, sağlık tesisleri ve ilaç depoları sistematik olarak hedef alındı. Sağlık çalışanları alıkonuldu, tıbbi malzemelerin bölgeye girişi engellendi. Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye saldırılar devam ediyor ve insani durumda gözle görülür bir iyileşme yaşanmıyor.

Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde durum özellikle kritik boyutlara ulaştı. Gazze Şeridi'nin ana oksijen kaynağı konumundaki hastanede 6 oksijen istasyonundan 4'ü tamamen hizmet dışı kalırken, yalnızca 2 istasyonla hizmet verilmeye çalışılıyor. Oksijen tüplerini doldurmak için kullanılan 30 cihazın 26'sı çalışmıyor. Var olan istasyonların kapasitelerinin çok üzerinde çalışması sürekli arızalara yol açıyor. Diğer hastanelere ve kliniklere de oksijen temin eden ana kaynak konumundaki Nasır Hastanesi'ndeki kriz, yenidoğan birimi, yoğun bakım, acil servis ve ameliyathaneler başta olmak üzere hastanenin hayati önem taşıyan birimlerindeki hastaların yaşamını doğrudan tehdit ediyor.

Daha anne karnındayken annelerinin yetersiz beslenmesi, açlık, kıtlık ve susuzluğa maruz kalan bebekler, dünyaya geldikleri andan itibaren de yokluğun acısını çekiyor. Bazıları yetim kalan, çoğunun çevresini savaş, acı ve ölümün sardığı bebekler, güven içinde uyumaları gerekirken bir sonraki nefesini alamama tehlikesiyle yaşam savaşı veriyor. Nasır Hastanesi Yenidoğan Birimi Sorumlusu Dr. Esad en-Nevacihe, oksijen sıkıntısının yenidoğanların hayatlarını doğrudan tehdit ettiğini belirtiyor. Hastane Teknik Bakım Mühendisi Abdulkadir Uleyve ise onarım için gerekli yedek parçaların Gazze'de bulunmadığını, yurt dışından temin edilmesi gerektiğini ancak İsrail'in giriş yasağının teslimatları engellediğini açıklıyor. İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor ve Gazze'deki insani felaket her geçen gün daha da derinleşiyor.

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