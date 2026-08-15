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Çocuklarda Karın Ağrısı Fındıkkıran Sendromu Olabilir

Yayınlanma Tarihi: 15.08.2026 09:14

Çocuğunuzda açıklanamayan karın ağrısı, sol yan ağrısı ve idrarda kan görüyorsanız dikkat! Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, bu belirtilerin fındıkkıran sendromu işareti olabileceğini uyarıyor. Özellikle zayıf yapılı ve hızlı büyüme dönemindeki çocuklarda görülen bu nadir hastalık, böbrek toplardamarının ana damarlar arasında sıkışması sonucu ortaya çıkıyor. Erkek çocuklarda varikosel, kız çocuklarında pelvik ağrılarla birlikte görülebilen hastalık, erken teşhis edilmediğinde kronikleşebiliyor. Doppler ultrason ve MR anjiyografi ile tanı konulan fındıkkıran sendromunda çoğu zaman konservatif tedavi yeterli oluyor. Çocuğun büyümesi ve kilo almasıyla semptomlar kendiliğinden düzelebiliyor. Ancak şiddetli vakalarda cerrahi müdahale gerekebiliyor. Uzmanlar, belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Çocuklarda Karın Ağrısı Fındıkkıran Sendromu Olabilir

Çocuklarda açıklanamayan kronik karın ağrısı, sol yan ağrısı ve idrarda kan görülmesi fındıkkıran sendromu belirtisi olabilir. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, nadir görülen bu hastalığın çoğu zaman gözden kaçabildiğini ancak erken teşhisin önemli olduğunu vurguluyor. Fındıkkıran sendromu, böbrek toplardamarının karın içerisindeki ana damarlar arasında sıkışması sonucu ortaya çıkan ve fındık kıracağı görünümü alan bir rahatsızlıktır.

Hastalık özellikle zayıf ve gelişim çağındaki çocuklarda daha sık görülmektedir. Kronik karın ağrısına ve idrarda kana yol açan bu durum, bazen gözle görülür şekilde kanama gösterirken, bazen de yalnızca mikroskop altında tespit edilebilmektedir. Sol yan ağrısı, fındıkkıran sendromunun en karakteristik belirtileri arasında yer alır. Erkek çocuklarda varikoselle, kız çocuklarında ise pelvik bölge ağrılarıyla ilişkili olabilir. Tanı sürecinde Doppler ultrason, MR anjiyografi veya tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinden yararlanılmaktadır.

Tanı konulduktan sonra hastalar belirli bir süre takip edilir ve çoğu zaman çocuk kilo aldıkça damar üzerindeki baskı azalarak hastalık kendiliğinden düzelebilir. Ancak bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilmektedir. Prof. Dr. Akgün, özellikle kronik karın ağrısı, sol yan ağrısı ve idrarda kan görülen çocukların mutlaka bir çocuk nefroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini, belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini önemle vurgulamaktadır. Erken teşhis ve doğru tedavi yaklaşımı ile hastalığın seyri olumlu yönde etkilenebilmektedir.

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