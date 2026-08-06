Yaz aylarında klima kullanımı ile birlikte sinüzit şikayetleri artış gösteriyor. Medicana Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cenk Evren, klima sistemlerinin yanlış kullanımının burun mukozasında kuruluk ve ödem oluşturarak sinüslerin doğal havalanmasını bozabildiğini açıkladı. Ortamın aşırı soğutulması, havadaki nem oranının azalması ve düzenli bakımı yapılmayan klima sistemleri, özellikle hassas bireylerde burun mukozasının doğal savunma mekanizmasını zayıflatarak sinüzit gelişimine zemin hazırlıyor.

Klimaların oluşturduğu kuru ve soğuk hava, burun mukozasında kuruluk yaparak sinüslerin doğal havalanmasını bozuyor. Prof. Dr. Evren, özellikle kronik sinüzit, alerjik rinit, astım ve KOAH gibi hastalıkları bulunan kişilerde bu etkinin daha belirgin görülebildiğini vurguladı. Sinüslerde doğal hava dolaşımının bozulmasıyla içeride biriken salgının dışarı atılamaması, bakterilerin çoğalmasına uygun bir ortam oluşturuyor. Bu durum zamanla alın, yanak ve göz çevresinde basınç hissi, yüz ağrısı, burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı gibi sinüzit belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Uzmanlar, klima kullanımında ortam sıcaklığının dengeli tutulması, filtre bakımının düzenli yapılması ve doğrudan hava akımına maruz kalınmaması gerektiğini söylüyor. Düzenli temizlenmeyen klima filtrelerinde birikebilen toz, polen ve diğer partiküller, alerjik bünyeye sahip kişilerde burun tıkanıklığı, hapşırık ve mukozada şişlik gibi yakınmaları artırıyor. Merkezi havalandırma sistemlerinin yoğun kullanıldığı iş yerlerinde çalışan kişilerin doğrudan hava akımına uzun süre maruz kalmamaya özen göstermeleri gerekiyor. Cihazın ortamı gereğinden fazla soğutacak şekilde düşük sıcaklıklarda çalıştırılması ve hava akımının doğrudan yüze yönlendirilmesi burun ile sinüs mukozasını olumsuz etkiliyor. Burun tıkanıklığı, yüz ağrısı ve geniz akıntısı gibi şikayetlerin uzun süre devam etmesi halinde mutlaka uzmana başvurulması gerekiyor. Erken tanı ve uygun tedaviyle kronikleşebilecek sinüs hastalıkları önlenebiliyor.

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