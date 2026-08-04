Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Batman ziyareti sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen sağlıkta dönüşüm programının Batman'a önemli yatırımlar getirdiğini vurguladı. Şimdiye kadar kentte 49 sağlık tesisi inşa edildiğini, bunların 11'inin 2. ve 3. basamak hastane olduğunu belirten Memişoğlu, yapımı devam eden 500 yataklı hastanenin 2027'nin ikinci yarısından itibaren hizmete gireceğini müjdeledi.

Bakan Memişoğlu, "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Kal" ve "Kilonu Ölç, Sağlıklı Kal" kampanyalarının başarısına dikkat çekti. Meydanlarda ve kalabalık yerlerde vatandaşların kas gücünü ve hareket oranlarını ölçtüklerini belirten Bakan, şimdiye kadar 2,5 milyon kişiye ulaştıklarını açıkladı. Bu kampanya kapsamında 228 bin vatandaşın fizik tedavi ve fizyoterapistler eşliğinde kilo verme programlarına ve sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirildiğini ifade etti. Batman'da bulunan 6 sağlıklı hayat merkezinin diyetisyenden psikoloğa, fizyoterapistten çocuk gelişimciye kadar 17 farklı alanda hizmet sunduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sağlık turizminde dünya lideri konumunda olduğunu belirten Memişoğlu, yurt dışından birçok hastanın Türkiye'yi tercih ettiğini kaydetti. Beşiri hastanesinin inşaatının yüzde 50'sinin tamamlandığını, İluh merkezde 100 yataklı yeni bir hastane planlandığını açıkladı. Bakanlığın isminin "Sağlık Bakanlığı" olduğunu, hastalık bakanlığı değil, öncelikle vatandaşların sağlıklı kalmasını hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca Batman'ın solunum cihazları ve tıbbi cihaz üretiminde önemli bir merkez olduğunu, bu konuda çalışan Batmanlılara teşekkür etti. Ziyarete AK Parti ve MHP'nin il başkanları ile milletvekilleri de eşlik etti.

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