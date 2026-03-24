Anasayfa Galeri İslam İslam tarihinde iz bırakan âlimeler

İslam tarihinde iz bırakan âlimeler

Yayınlanma Tarihi: 24.03.2026 16:19 Güncelleme Tarihi: 24.03.2026 16:39
Sümeyye Tektaş sumeyye.gedizli@turkuvazyayin.com.tr Editör

İslam medeniyetinin altın çağında ilmi yalnızca erkekler aktarmamış. Zeyneb bint eş-Şa'ri, Fatıma bint İbrahim el-Batayhiyye ve Kerime el-Merveziyye gibi önemli alimeler de o dönemlerde yetişmiştir. Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş bu "görünmez sütunlar", tarihin tozlu raflarından çıkarak bilginin kaynaklarında kadınların da olduğunu ve bunu unutmamamız gerektiğini bizlere hatırlatıyor. İşte, İslam tarihinde iz bırakan âlimeler...

Kadınların ilmi alandaki konumu
◽ İlk çağlardan günümüze kadar konuşulan ve tartışılan pek çok konu var. Bunlardan biri şüphesiz "kadınların ilmi alandaki konumu". Mevzunun bu kadar tartışılması konuyu daha ilgi çekici hale getiriyor.

Eskiden, günümüzde sanılanın aksine, İslam medeniyetinde kadınların ilim meclislerinde yalnızca bir "dinleyici" olarak bulunması söz konusu olmamıştır.

Nisâ suresi ne anlatıyor?
İslam'ın kadınlara ne denli ehemmiyet gösterdiğini Kur'an-ı Kerim'in dördüncü suresi olan Nisâ suresinden de anlayabiliriz. 176 ayetten oluşan bu sure, Medine döneminde inmiş ve adını "kadınlar" manasına gelen Nisâ'dan almıştır.

◽ Kadınların; aile hayatını, miras haklarını bunun yanında sosyal düzenlemeleri genelinden bilgiler içeriyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in en uzun surelerinden biri olması hasebiyle de dikkat çekiyor.

Alime ne demek?
◽ Gelelim "alime" kavramına. Arapça kökenli olan bu sözcük, "bilgin, ilim sahibi" manasına gelen "âlim"in müennesidir. "İlim sahibi kadın, bilgin kadın" demek.

◽ Evet, böylesine bir manayı taşıyan kadınlar, tarihin her noktasında yer almış ve tevhid mücadelelerini peygamberlerin yanlarında olarak tarihe yön vermişler ve izler bırakmışlardır.

İslam'ın örnek hanımları
Onlardan bizlere, Müslümanca örnek bir duruş miras kalmıştır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) eşlerini ve kız çocuklarını düşünün, hepsinin örnek davranışlarını hatırlayacaksınız.

◽ Örneğin İmam Buhari'nin el-Camiu's-Sahih'ini rivayet etme konusunda en yüksek otorite kabul edilen isimlerden biri, Kerîme bint Ahmed el-Merveziyye'dir. O dönemler bir hadisin senedinde kadın adının bulunması "titizlik ve emanete sadakat" bakımından en büyük güvencelerden biri sayılmaktaydı.

Kerime el-Merveziyye kimdir?
◽ İlk bahsedeceğimiz isim: Kerime el-Merveziyye. Hadis kitapları içinde Buhârî'nin el-Câmi'u-s-Sahîh'i bizzat asıl nüshaya en yakın hocalardan ders almış ve istinsah etmiştir.

Horasan'da dünyaya gelen Kerime el-Merveziyye'yi ilerleyen yıllarda ilim aşkı Mekke'ye taşınmasına teşvik etmiştir. 100 yaşına kadar yaşamış ve hiç evlenmemiştir.

