Toplumda Artan Şiddet ve Öfke Krizi: Duygularımızı Nasıl Yönetmeliyiz?
Son dönemde artan şiddet olayları ve tahammülsüzlük, toplum genelinde ciddi bir "duygu yönetememe krizi" yaşandığına işaret ediyor. Uzmanlar, hız kültürünün hakim olduğu günümüzde insanların üzüntü, reddedilme ve hayal kırıklığı gibi duyguları tolere edemediğini; bastırılan bu duyguların ise yıkıcı bir öfke olarak ortaya çıktığını belirtiyor. İşte psikoloji uzmanlarının değerlendirmeleriyle, şiddetin psikolojik altyapısı ve öfke kontrolüne dair bilinmesi gereken tüm detaylar...
👉 Televizyon, diziler, haberler ve sosyal medya aracılığıyla şiddete sürekli maruz kalmak, insan beyninin bu duruma alışmasına neden oluyor. Beyin şiddete alıştıkça duyarlılık eşiği düşüyor ve şiddet sıradanlaşıyor. Uzmanlar, şiddetin bir güç göstergesi olmaktan ziyade, sakinleşemeyen ve regüle olamayan bir sinir sisteminin çığlığı olduğunun altını çiziyor.
👉Yıllarca bastırılmış duyguların ve düşen tahammül eşiğinin bir sonucu olan bu tabloyu değiştirmek için sadece cezaları konuşmak yeterli bulunmuyor. Çözüm, çocuk yaşta duygusal dayanıklılığı artırmaktan geçiyor. Çocuklara "hayır" kelimesiyle baş etmeyi ve reddedilmeyi kişisel bir yıkım olarak algılamamayı öğretmek, ebeveynlerin en büyük görevlerinden biri. Güçlü insanın bağıran değil, öfkesini yönetebilen insan olduğu gerçeğinden hareketle, gerektiğinde psikolojik destek almak da bir zayıflık değil, güç alanı olarak görülmeli.
👉 Öfke, tıpkı sevinç veya üzüntü gibi son derece doğal ve sağlıklı bir duygudur. Sorun, öfkenin kendisinde değil, ifade ediliş biçiminin yıkıcı olmasındadır.
👉 Öfke anında adrenalin seviyesi artar, beynin amigdala bölgesi uyarılır. Bu durum kalp çarpıntısı, nefes hızlanması, yüz kızarması, kaslarda (özellikle omuz ve çenede) gerginlik, ellerin titremesi ve diş sıkma gibi fiziksel belirtilerle kendini gösterir.
👉 Öfke çoğu zaman buzdağının sadece görünen kısmıdır. Altında yetersizlik hissi, kırgınlık, utanç, değersizlik, yalnızlık, anlaşılamama veya haksızlığa uğrama duyguları yatabilir.
👉 Testosteron dalgalanmaları ve erkeklerin kültürel olarak baskın ve güçlü olmaya şartlandırılması, öfkenin erkeklerde daha yoğun ve yıkıcı yaşanmasına sebep olabilmektedir.
👉 "Hiçbir şey bir nefes beklemeyecek kadar acil değildir" kuralını hatırlatan uzmanlar, öfke anında şu adımların uygulanmasını öneriyor:
- Burnunuzdan 4 saniyede derin bir nefes alın.
- Nefesinizi 7 saniye boyunca tutun.
- 8 saniye boyunca ağzınızdan yavaşça verin. Bu egzersiz, sinir sistemini uyararak öfkenin yavaşlamasını sağlar.
👉 Loş ışık, rahat bir koltuk, sakinleştirici bir müzik eşliğinde kişinin kendisine "şefkatli bir mola" verdiği, duygu düzenleme ve toparlanma alanı olarak kullanılması son derece faydalıdır. İkili ilişkilerde kavga anında kalp kırmamak için birkaç dakika başka bir odaya geçmek, bir kaçış değil çözümdür.
👉 Öfkenin başkalarının hataları için kişinin kendisine verdiği bir ceza olduğunu hatırlatan uzmanlar, kontrolsüzleşen öfke krizlerini yönetmek için "Rahatla, Yeniden Değerlendir, Tepki Üret" kuralını uygulamanın önemini vurguluyor.
👉 Sizi öfkelendiren durumdan uzaklaşarak kendinize zaman tanıyın. Eğer ortamdan ayrılıyorsanız, karşınızdakini ezip geçmiş hissettirmemek için ortak bir konuşma zamanı belirleyin. Uzaklaşamıyorsanız içinizden 10'a kadar geriye sayın.
👉 Öfkeli insanlar dünyayı "siyah-beyaz" görür. Aklınıza gelen ilk yargılayıcı ve sert düşünceleri mercek altına alın. "Ben haklıyım, sen hatalısın" gibi öfkeyi besleyen mutlak düşüncelerden uzaklaşmaya çalışın.
👉 Karşı tarafla iletişime geçerken otokontrolünüzü sağlayın. Ölçülü bir ses tonu kullanın; kaba, tahrik edici sözlerden ve agresif vücut dilinden kesinlikle kaçının.
Öfke kontrol edilebildiğinde son derece insani bir duygudur. Ancak kişi bu duygunun esiri oluyor, sonrasında pişmanlık duyacağı davranışlar sergiliyorsa, profesyonel bir psikolojik destek almak en sağlıklı adım olacaktır.