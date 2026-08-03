Çocuklarda görülen idrar kaçırma, kabızlık ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları her zaman mesane kaynaklı değildir. Lokman Hekim İstanbul Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Cem Irkılata, bu şikayetlerin önemli bir kısmının pelvik taban kaslarındaki işlev bozukluğundan kaynaklandığını belirtiyor. Pelvik taban kasları, idrar yapma sırasında gevşemesi gereken özel kas gruplarıdır. Ancak bazı çocuklarda bu kaslar gevşemek yerine kasılarak idrar akışının kesintili olmasına neden oluyor. Disfonksiyonel işeme olarak adlandırılan bu durum, çocuklarda ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor.

Aşırı aktif mesanesi bulunan çocuklarda mesanenin ani kasılması sırasında, çocuk idrar kaçırmayı önlemek için refleks olarak pelvik taban kaslarını kasıyor. İdrarını uzun süre tutan çocuklarda ise mesane doldukça pelvik taban kas tonusu artış gösteriyor. Prof. Dr. Irkılata, pelvik taban bozukluklarının tanısında çocuğun şikayetlerinin ayrıntılı değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Tanı sürecinde pelvik tabanın gözle değerlendirilmesi, özellikle aşırı aktif pelvik taban bozukluğu bulunan çocuklarda anal göz kırpma bulgusunun dikkat çektiğini ifade ediyor. Pelvik taban kas tonusu elle muayene edilerek 'Modifiye Oxford Skalası' ile değerlendiriliyor.

Tanının desteklenmesi için elektromiyografik yöntemlerden de yararlanılıyor. İdrar yapma sırasında idrar akımı ile eş zamanlı pelvik taban kas aktivitesi ölçülebiliyor. İdrar yapma sonrası yapılan EMG değerlendirmesiyle çocuğun kasılma ve gevşeme performansı analiz ediliyor. Tedavi her çocuk için bireysel olarak planlanıyor ve pelvik taban kas rehabilitasyonu tedavi sürecinin temelini oluşturuyor. Manuel gevşetme teknikleri, pelvik taban egzersizleri, karın içi basınç kontrolü ve biofeedback destekli rehabilitasyon yöntemleri kullanılıyor. Erken tanı ve doğru rehabilitasyon yaklaşımı, çocuklarda hem idrar hem de bağırsak fonksiyonlarının düzelmesine önemli katkı sağlıyor. Uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarında uzun süren idrar kaçırma, kabızlık veya tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu şikayetlerini önemseyerek zaman kaybetmeden uzmana başvurmasını tavsiye ediyor.

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