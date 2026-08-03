İngiltere'de 2024 yılının yaz aylarında yaşanan aşırı sıcak hava dalgaları, ülke tarihinde görülmemiş bir halk sağlığı krizine yol açtı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın (UKHSA) detaylı analizlerine göre, mayıs ve haziran aylarında meydana gelen iki büyük sıcak hava dalgası nedeniyle toplam 2 bin 877 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, 2023 yılının aynı döneminde kaydedilen 1504 ölüm vakasının neredeyse iki katına denk geliyor ve %91'lik bir artışı temsil ediyor. Bilim insanları, bu dramatik artışın küresel ısınmanın hızlanması ve atmosferdeki sera gazı konsantrasyonlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Sıcak hava kaynaklı ölümlerin detaylı dökümü, iklim krizinin İngiltere'deki yıkıcı etkisini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. 24-27 Mayıs tarihleri arasındaki ilk sıcak hava dalgasında 753 kişi yaşamını yitirirken, 21-28 Haziran tarihleri arasındaki ikinci ve çok daha şiddetli sıcak hava dalgasında 2 bin 124 kişi hayatını kaybetti. Haziran ayındaki sekiz günlük periyotta ülke genelinde termometreler 37,7 dereceye kadar yükseldi ve bazı bölgelerde bu sıcaklık 40 dereceye yaklaştı. Meteoroloji yetkilileri tarihin en yüksek seviyelerinden biri olan kırmızı alarm yayınlarken, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) hastanelerde acil durum protokollerini devreye aldı. Özellikle kalp-damar hastalıkları, solunum problemleri ve böbrek rahatsızlıkları olan hastalar için kritik riskler oluşan bu dönemde, acil servis başvuruları normalin %40 üzerinde seyretti.

UKHSA'nın raporuna göre, sıcak hava kaynaklı ölümlerin %78'i 65 yaş üstü bireylerde gerçekleşti. Yaşlı nüfusun vücut sıcaklığını düzenleme kapasitesinin azalması, çoklu ilaç kullanımı ve kronik hastalıkların varlığı bu grubu özellikle savunmasız kılıyor. Ayrıca sosyal izolasyon içinde yaşayan yaşlılar, klima gibi soğutma sistemlerine erişimi olmayan düşük gelirli aileler ve dış mekanlarda çalışan işçiler en yüksek risk altındaki gruplar arasında yer alıyor. Sağlık uzmanları, özellikle kentsel ısı adası etkisinin yoğun olduğu Londra, Birmingham ve Manchester gibi büyük şehirlerde durumun daha kritik olduğunu vurguluyor.

UKHSA tarafından açıklanan bu rakamlar henüz öncü veriler olmasına rağmen, 2022 yılında bildirilen 3 bin 271 yıllık rekora tehlikeli bir şekilde yaklaşmış durumda. İklim bilimcileri, küresel ısınmanın mevcut seyriyle devam etmesi halinde, 2030'lu yıllarda İngiltere'de her yaz en az bir kez 40 derece üzerinde sıcaklıkların yaşanacağını öngörüyor. Hükümet, "Sıcak Hava Eylem Planı"nı güncellerken, yerel yönetimler soğutma merkezleri kuruyor ve erken uyarı sistemlerini geliştiriyor. Ancak uzmanlar, reaktif önlemlerin yeterli olmadığını, iklim değişikliğiyle mücadelede radikal emisyon azaltımlarının şart olduğunu belirtiyor.

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