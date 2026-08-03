İngiltere'de gerçekleştirilen çığır açan bir bilimsel araştırma, bebeklerin yaşamının ilk iki yılında şeker tüketiminin sınırlandırılmasının beyin sağlığı üzerinde kalıcı ve ölçülebilir koruyucu etkiler yaratabileceğini bilimsel verilerle kanıtladı. Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacıların İngiltere Biobank projesine kayıtlı yaklaşık 65 bin kişinin kapsamlı sağlık verilerini detaylı şekilde analiz ettiği bu önemli çalışma, erken çocukluk beslenmesinin yaşam boyu süren nörolojik sonuçlarına ışık tutuyor. Araştırma, bebek beslenmesi ve beyin gelişimi arasındaki kritik bağlantıyı ortaya koyarak pediatri ve halk sağlığı alanlarında yeni bir dönüm noktası oluşturuyor.

Araştırmanın metodolojik temelini, İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası döneminde 1953 yılına kadar uyguladığı zorunlu şeker kısıtlaması politikası oluşturuyor. Bu kısıtlama döneminde yetişkinlerin günlük şeker tüketimi ortalama 40 grama sınırlanmışken, hamile kadınlar ve çocuklar için bu miktar daha da düşüktü. 1953'te kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte şeker tüketimi kısa sürede ikiye katlanarak 80 grama yükseldi. Bu dramatik değişim, bilim insanlarına farklı şeker tüketim seviyelerinin uzun vadeli sağlık etkilerini karşılaştırma imkanı veren doğal bir deney ortamı yarattı. Araştırmacılar, bu benzersiz tarihsel durumu kullanarak iki yaşına kadar düşük şeker tüketimiyle büyüyen bireylerle, şeker kısıtlamasının kalkmasından sonra doğan ve daha yüksek şeker tüketimiyle büyüyen bireylerin sağlık sonuçlarını karşılaştırdı.

Çalışmanın bulguları oldukça çarpıcı ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar ortaya koyuyor. İki yaşına kadar şeker kısıtlaması döneminde yaşayan bireylerde bunama riski yüzde 23 oranında azalırken, hastalığın teşhisi ortalama iki buçuk yıl daha geç konuluyor. Daha da önemlisi, araştırma anne karnındaki beslenmenin de önemli olduğunu gösteriyor: hamilelik döneminde şeker kısıtlamasına maruz kalan bebeklerde koruyucu etki daha da belirgin hale geliyor. Bilim insanları, bu koruyucu etkinin sadece şeker tüketiminin azalmasından değil, aynı zamanda beyin gelişiminin en kritik dönemlerinde sağlıklı beslenme alışkanlıklarının edinilmesinden kaynaklandığını düşünüyor. Erken dönemde oluşan düşük şeker tercihi, yaşam boyu devam eden sağlıklı beslenme davranışlarının temelini atıyor.

Araştırmayı yürüten Jiazhen Zheng, "Bulgularımız, yaşamın en erken dönemlerinde şeker tüketimini sınırlamanın beyin sağlığı için kalıcı faydalar sağlayabileceğini gösteriyor" açıklamasını yaparak çalışmanın pratik önemini vurguluyor. Neurology dergisinde yayımlanan bu kapsamlı araştırma, ebeveynlere, pediatristlere ve sağlık politikası yapıcılarına bebek beslenmesinde şeker kontrolünün kritik önemine dair güçlü bilimsel kanıtlar sunuyor. Uzmanlar, özellikle günümüzde işlenmiş gıdaların ve şekerli içeceklerin yaygınlaşmasıyla birlikte çocukların şeker tüketiminin endişe verici seviyelere ulaştığını belirterek, bu araştırmanın bulgularının acil eylem gerektirdiğini ifade ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri doğrultusunda, iki yaşından küçük çocuklar için eklenen şeker tüketiminin mümkün olduğunca sınırlandırılması gerektiği bir kez daha bilimsel verilerle desteklenmiş oluyor.

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