Yaz aylarında açık havada spor yapma isteği artarken, bilinçsiz egzersiz alışkanlıkları ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Serda Duman, özellikle sıcak havada yeterli sıvı tüketilmemesi, ısınma hareketlerinin ihmal edilmesi ve ağrıya rağmen egzersize devam edilmesinin kas, tendon ve eklem yaralanmalarına davetiye çıkardığını belirtiyor. Düzenli spor yapmayan kişilerin aniden yoğun egzersizlere başlaması ise sakatlık riskini 3 kat artırabiliyor.

Uzmanlar, vücudun sıcak havalarda ısısını dengelemek için daha fazla çalıştığını ve terlemeyle birlikte oluşan sıvı ve elektrolit kaybının kas yorgunluğunu artırarak refleksleri ve koordinasyonu olumsuz etkilediğini vurguluyor. Yaz döneminde en sık görülen spor yaralanmaları arasında kas zorlanmaları, ayak bileği burkulmaları, diz bağ yaralanmaları, menisküs problemleri, omuz kas ve tendon yaralanmaları ile aşil tendonu sorunları yer alıyor. Tenis, padel, futbol, koşu, yüzme ve bisiklet gibi yaz aylarında sık tercih edilen sporlar farklı kas ve eklem gruplarını zorlayarak yaralanma riskini artırabiliyor. Günün en sıcak saatlerinde spor yapmak, yeterince su tüketmemek, uygun olmayan ayakkabı ve ekipman kullanmak gibi hatalar sakatlık riskini daha da yükseltiyor.

Prof. Dr. Duman, spor sırasında hissedilen ağrının vücudun verdiği önemli bir uyarı olduğunu ve görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguluyor. Ağrı kesici kullanarak egzersize devam etmek veya "nasıl olsa geçer" düşüncesiyle dinlenmemek, küçük bir zorlanmayı kas ya da tendon yırtığına dönüştürebiliyor. Spor sonrasında ağrının 48 saatten uzun sürmesi, eklemde belirgin şişlik oluşması, hareket kısıtlılığı, üzerine basamama, omuz veya dizde boşalma hissi yaşanması halinde vakit kaybetmeden ortopedi uzmanına başvurulması gerekiyor. Erken tanı ve tedavi, iyileşme süresini kısaltırken cerrahi gereksinimini de azaltabiliyor. Uzmanlar, egzersizlerin sabah erken ya da akşam serin saatlerde yapılmasını, 10-15 dakika ısınma hareketleri ile başlanmasını, spor öncesi-sırası-sonrasında yeterli sıvı tüketilmesini ve vücudun verdiği sinyallerin dikkate alınmasını öneriyor.

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