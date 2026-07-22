Suyun İyileştirici Gücü: İleri Yaş Kadınlarda Beden ve Ruh Sağlığına Birebir

Bilim insanlarının yayımladığı yeni bir araştırma, yüzme, kano, kürek, sörf ve su aerobiği gibi su temelli faaliyetlerin ileri yaştaki kadınların yalnızca beden ve ruh sağlığını desteklemekle kalmayıp, sosyal ilişkilerini ve kendilerine olan güvenlerini de gözle görülür şekilde artırdığını ortaya koydu.

Avusturya'daki Karl Landsteiner Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Kanada'daki McMaster ve Concordia üniversitelerinden araştırmacılar, suyun yaşlılık üzerindeki etkilerini incelemek adına uluslararası literatürdeki yaklaşık 1500 akademik yayını taradı. Yapılan geniş çaplı taramanın ardından uzmanlar, ileri yaştaki kadınların su içi ve su üstü etkinliklerdeki bireysel deneyimlerini konu alan, hakem denetiminden geçmiş 36 nitelikli çalışmayı ayrıntılı olarak analiz etti. Araştırmadan elde edilen bulgular, su içinde yapılan egzersizlerin yaşlanmaya bağlı fiziksel kısıtlamaları ve kronik ağrıları gidermede son derece etkili olduğunu gösteriyor. Suya giren kadınların büyük çoğunluğu, suyun kaldırma kuvveti sayesinde hareket etmenin karadaki sporlara kıyasla çok daha rahat, konforlu ve acısız olduğunu ifade etti. Düzenli su içi aktivitelerinin eklem sızılarını yatıştırdığı, vücudun esneklik ile hareket kabiliyetini artırdığı ve kas-iskelet yapısını desteklediği belirlendi.

Beden sağlığının yanı sıra zihinsel bir dönüşüm de sağlayan su aktivitelerinin stresi önemli ölçüde düşürdüğü, özellikle yakınını kaybetme veya yas tutma gibi ağır duygusal süreçlerden geçen kadınlar için iyileştirici bir sığınak işlevi gördüğü kaydedildi. Bunun yanı sıra su sporları kulüpleri, yüzme sınıfları ve toplu etkinliklerin kadınlar arasında güçlü sosyal bağlar kurduğu, bu durumun da yaşlılık döneminde sıklıkla karşılaşılan izolasyon ve yalnızlık hissini büyük oranda kırdığı tespit edildi. Yaşlı kadınların su içinde yeni beceriler kazanması başarma duygusunu tatmalarına ve özgüvenlerini tazelemelerine imkân tanırken; deniz, göl ve nehir gibi "mavi alanların" çocukluk anıları ve aile gelenekleriyle bağ kurmayı kolaylaştırarak güçlü bir aidiyet duygusu oluşturduğu aktarıldı.

Öte yandan araştırmada; ekonomik yetersizlikler, ulaşım zorlukları, kronik sağlık sorunları, beden algısına ilişkin kaygılar, toplumsal baskılar ve çevre kirliliği gibi etkenlerin kadınların bu faydalı aktivitelere erişimini sınırlandırabileceği vurgulandı. Kapsamlı çalışmanın sonuçları, alanında saygın Water Alternatives dergisinde yayımlandı.

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