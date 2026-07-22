ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Penn State Üniversitesi mühendisleri, giyilebilir sağlık teknolojisinde çığır açabilecek yeni bir buluşa imza attı. Doğrudan insan cildine uygulanabilen iletken ve sensörlü mürekkep; kalp krizinin erken tespitinden beyin dalgalarının okunmasına, hatta robotik protezlerin kontrol edilmesine kadar geniş bir yelpazede kullanılabilecek.

Mevcut giyilebilir sensörlerin en büyük problemlerinden biri, cilde tam uyum sağlayamaması ve hava boşlukları nedeniyle hassasiyet kaybı yaşamasıydı. Penn State araştırmacıları, geliştirdikleri ve patentini aldıkları bu iletken mürekkep sayesinde bu engeli tamamen ortadan kaldırdı. Farklı renk seçenekleriyle cilde adeta estetik bir dövme veya tasarım gibi işlenen mürekkep, ciltle kusursuz bir şekilde birleşiyor. Araştırmanın başyazarı Wanqing Zhang, geliştirdikleri teknolojinin farkını şu sözlerle açıkladı: "Çoğu ticari elektrot bir laboratuvarda ya da fabrikada önceden imal ediliyor ve daha sonra cilde uygulanıyor. Bu durum, cilt ile elektrot arasında algılama performansını olumsuz etkileyen bir hava boşluğu oluşmasına yol açıyor. Bu nedenle doğrudan cilde uygulanabilen iletken bir mürekkep geliştirdik. Kuruduktan sonra fonksiyonel bir elektrot görevi görüyor."

Klasik giyilebilir cihazlara kıyasla çok daha dayanıklı, hassas ve kesin sonuçlar veren bu mürekkep, kullanıcı dostu yapısıyla da dikkat çekiyor. Mühendisler, elektrot sensörlü bu yapının ihtiyaç duyulduğunda suyla yıkanarak kolayca çıkarılabildiğini ve istenildiği takdirde farklı tasarımlarla cilde tekrar uygulanabildiğini belirtti.

Giyilebilir sağlık teknolojilerinin çalışma prensibine dikkat çeken Penn State Üniversitesi profesörlerinden Larry Cheng ise vücuda yerleştirilen elektrotların; kalbin, beynin ve kasların ürettiği elektronik sinyalleri kaydederek sağlık durumunu denetlediğini vurguladı. Geliştirilen bu yeni mürekkep sayesinde, vücudun ürettiği bu hayati sinyaller anlık ve çok daha yüksek hassasiyetle takip edilebilecek. Teknoloji özetle şu kritik alanlarda kullanılabilecek:

Kalp Krizinin Erken Tespiti: Anlık kardiyolojik değişimleri izleyerek olası bir krizi önceden haber verme.

Beyin Dalgalarının Okunması: Nörolojik durumların ve beyin aktivitelerinin kesintisiz takibi.

Robotik Protezler: Vücuttan alınan kas sinyalleriyle protez organlara güç ve hareket sağlama.

Mühendislerin sağlık ve biyomedikal alanında büyük heyecan yaratan bu çalışması, dünyanın önde gelen bilimsel yayınlarından Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.

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