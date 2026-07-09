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Yerli Kalp Cihazı Adana'da Hayat Kurtarmaya Başladı

Yayınlanma Tarihi: 09.07.2026 08:41 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 08:42

Türkiye'nin savunma sanayii devi ASELSAN ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla geliştirilen yerli üretim kalp cihazları Adana'da hayat kurtarmaya başladı. Ani kalp durması vakalarında kritik öneme sahip Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları, şehrin en kalabalık 4 noktasına stratejik olarak yerleştirildi. Atatürk Parkı, İnönü Parkı, Turgut Özal Bulvarı ve Kurtuluş Caddesi'nde 7/24 erişime açık olan bu teknoloji, 112 ambulansı gelene kadar geçen kritik sürede vatandaşların müdahale edebilmesini sağlıyor. Kullanıcı dostu tasarımıyla temel ilk yardım bilgisi olan herkesin güvenle kullanabileceği cihazlar, sesli ve görsel komutlarla müdahale sürecini yönlendiriyor. İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, yerli teknolojinin hem can kayıplarını azaltacağını hem de Türkiye'nin sağlık alanındaki dışa bağımlılığını düşüreceğini belirtiyor. Pilot uygulama başarılı olduğu takdirde tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak.

Yerli Kalp Cihazı Adana’da Hayat Kurtarmaya Başladı

Adana'da halk sağlığı alanında önemli bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları, şehrin en yoğun 4 noktasında vatandaşların hizmetine sunuldu. Atatürk Parkı, İnönü Parkı, Turgut Özal Bulvarı ve Kurtuluş Caddesi'ne yerleştirilen bu hayat kurtarıcı cihazlar, ani kalp durması vakalarında kritik önem taşıyan ilk dakikalarda kullanılmak üzere tasarlandı. Türk mühendislerin yerli imkanlarla geliştirdiği bu teknoloji, 112 sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar geçen sürede vatandaşların hızlı müdahale edebilmesini sağlıyor.

OED cihazları, kullanıcı dostu tasarımıyla öne çıkıyor. Hastanın kalp ritmini otomatik olarak analiz eden cihaz, gerektiğinde elektroşok uygulanmasını sağlıyor ve tüm süreci sesli ve görsel komutlarla yönlendiriyor. İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, temel ilk yardım bilinci olan her vatandaşın bu cihazı güvenle kullanabileceğini belirtiyor. Cihaz, hem müdahale eden kişiye hem de hastaya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış durumda. Acil sağlık hizmetlerinde zamanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Nacar, cihazın müdahale sırasında ciddi bir süre kazandırdığını ve eş zamanlı olarak 112 ekiplerinin de olay yerine ulaştığını ifade ediyor.

Bu yerli teknoloji, ani kalp durmalarına bağlı can kayıplarının ve kalıcı hasarların azaltılmasında önemli bir rol oynayacak. Özellikle kalp durmasının beyin ve diğer hayati organlarda oluşturabileceği kalıcı hasarların önüne geçilmesi hedefleniyor. Adana'da pilot uygulama olarak başlatılan proje, başarılı sonuçlar alınması durumunda diğer illere de yaygınlaştırılacak. Yerli üretim OED cihazları, Türkiye'nin sağlık teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltırken, vatandaşların acil durumlarda daha hızlı ve etkili müdahale almasını sağlıyor.

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Adana ASELSAN Sağlık Bakanlığı Türkiye
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