Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Sağlık Denizli'de Organ Bağışı: 7 Kişiye Yeni Yaşam Şansı

Denizli'de Organ Bağışı: 7 Kişiye Yeni Yaşam Şansı

Yayınlanma Tarihi: 22.01.2026 16:19

Denizli'de geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 49 yaşındaki Ali Körnes'in organları, 7 hastaya umut oldu. Ailesinin verdiği organ bağışı kararıyla kalp, karaciğer, böbrek ve kornea nakli bekleyen hastalar yeni bir yaşam şansı yakalarken, Denizli'de organ bağışına dikkat çekildi. Sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen nakil sürecinde 7 aile sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak.

Denizli’de Organ Bağışı: 7 Kişiye Yeni Yaşam Şansı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan ve 13 Ocak'ta trafik kazası geçiren Körnes, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Körnes'in 9 gün sonra beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine hastanenin organ bağışı koordinatörlüğü ekipleri hastanın ailesiyle görüştü ve aile organları bağışlama kararı verdi.

Ali Körnes'in 2 kornea, 2 böbrek, kalp, ince bağırsak ve karaciğeri operasyonla alınarak İzmir ve Muğla'ya gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Körnes'ten alınan organların 7 hastaya yeni bir yaşam imkanı vereceğini kaydetti.

Organ bağışının önemine dikkati çeken Öztürk, "Her bağış, kelimenin tam anlamıyla yeni bir hayat demektir. Denizli'de 2025 yılında tespit edilen 27 beyin ölümüne karşılık 13 kişinin organları bağışlandı. 2026 yılının ilk bağışı da bu yapılan bağışla bugün gerçekleşti ve 7 hastaya umut oldu." ifadelerini kullandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
İzmir Muğla Denizli

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ahlakımızın Aksayan Ayakları – 2: Bozgunculuk/İfsad

Ahlakımızın Aksayan Ayakları – 2: Bozgunculuk/İfsad

Medeniyetimizin yapı taşlarından komşuluk hukuku

Medeniyetimizin yapı taşlarından komşuluk hukuku

Yunanistan’ın hain planı

Yunanistan'ın hain planı

Mehmet Dinç’in kaleminden Güzel Yaşamak

Mehmet Dinç'in kaleminden Güzel Yaşamak

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İstanbul’da Kar Yağışı: Trafik Felç, Ulaşım Durdu

İstanbul'da Kar Yağışı: Trafik Felç, Ulaşım Durdu

İstanbul Beyaza Büründü: Kar Yağışı Sürüyor

İstanbul Beyaza Büründü: Kar Yağışı Sürüyor

İstanbul’da Kar Yağışı: Trafik Yoğunluğu %81’e Ulaştı

İstanbul'da Kar Yağışı: Trafik Yoğunluğu %81'e Ulaştı

Bir Peluş Bir Umut: Minik Kalplere Büyük Destek

Bir Peluş Bir Umut: Minik Kalplere Büyük Destek

Öteki versiyonlar

Öteki versiyonlar

Çocuklarınızı kışa hazırlayın

Çocuklarınızı kışa hazırlayın

Gerçeğin Katli ve Gazze’de Susturulan Sesler

Gerçeğin Katli ve Gazze'de Susturulan Sesler

Kuzey Kıbrıs’ta siyonizm tehdidi

Kuzey Kıbrıs'ta siyonizm tehdidi