Kadın hasta robotik cerrahi ile sağlığına kavuştu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Derman Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, robotik cerrahinin jinekolojik ameliyatlarda başarılı şekilde kullanıldığını söyledi.

Robotik cerrahinin, özellikle son 15 yıldır Türkiye'de hız kazanan bir cerrahi tarzı olduğunu belirten Başaran, "Temel olarak tüm jinekolojik ameliyatları robotik olarak da yapmak mümkün." dedi.

Robotun kanser ameliyatlarında belirgin bir faydası olduğunu vurgulayan Başaran, şu bilgileri verdi:

"Rahim kanseri genelde hep kilolu kadınlarda ortaya çıkıyor. Robotik cerrahinin kilolu kadınlarda kullanımı yüksek avantaj sağlıyor. Normalde kapalı yapılamayacak, açıp yapılabilecek ameliyatları robot sayesinde kapalı bir şekilde yapabiliyoruz."

Doç. Dr. Başaran, 47 yaşında şiddetli kasık ağrısı ile başvuran hastayı da robotik cerrahi ile sağlığına kavuşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılan görüntülemelerde presakral alanda büyük bir kitle saptanıyor. Tanıyı kesinleştirmek amacıyla yapılan biyopsilerde kitlenin schwannoma türü olduğu belirleniyor. Bu tümör genellikle baş-boyun bölgesinde ortaya çıkıyor. Pelvik bölgesinde nadir görülüyor ve genellikle tesadüfen saptanıyor. Tümör büyüdüğünde çevre sinir ve organlara bası yaparak ağrı, idrar problemleri ve bağırsak semptomları ortaya çıkıyor. Bunları ortadan kaldırmak için robotik cerrahi ile ameliyat planladık."

- "Yeşil boyayı ilk kez kullandık"

Ameliyat sırasında damardan özel bir boya sistemi vererek tümörün kanlanmasını ve çevre dokularla ilişkisini saptadıklarını belirten Başaran, ameliyatla ilgili bilgileri yakın zamanda bilimsel arenada paylaşacaklarını duyurdu.

"Ameliyat tıp literatürüne girecek." ifadelerini kullanan Başaran, şunları söyledi:

"Bu tümörün sinir dokudan kaynaklandığı düşünülüyordu. Sinir dokudan, çevre dokulardan ayrımı kritik öneme sahipti. Çünkü sinir hasarının geri dönüşü olmuyor. Damardan verdiğimiz yeşil boyayla tümörün çevresini daha iyi saptayabildik, kritik damar dokulardan ve diğer sinir dokulardan ayırabildik. Bu sayede kitleden eser kalmadı. Bu hastamızda kanserden ziyade tümörün yerleşim yeri çok kritikti. Bacağa giden ana damarların etrafında birtakım kritik sinir yapılarının üstündeydi. Bu hem robotik cerrahinin alanı 25 kat büyütmesi sayesinde hem de bizim damardan verdiğimiz boya sayesinde sorunsuz bir ameliyat yapabildik."

Robotik cerrahi ile sağlığına kavuşan Ümran Erman ise robotla kitlenin tamamen temizlenmesi ve konforlu bir ameliyat geçirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ameliyatın ertesi günü hemen ayağa kalktım, çok ağrım olmadı." dedi.

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