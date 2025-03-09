İstanbul Atlas Üniversitesi'nde "Beyin Farkındalık Haftası" kutlanacak

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında alanında uzman bilim insanları konferanslar ve bilimsel söyleşiler gerçekleştirecek. Beyin ve fonksiyonları, beyin ve sinir cerrahisi, nöroloji, psikiyatri ve psikoloji gibi farklı disiplinlerin bakış açılarıyla ele alınacak konular, beyin araştırmalarındaki güncel gelişmeler ışığında değerlendirilecek.

Beyin araştırmalarının ilerlemesi ve faydaları konusunda kamuoyunun farkındalığını artırmayı hedefleyen haftada insanların beyin araştırmalarındaki ilerleme ve beyin bozukluklarının teşhisi, tedavisi ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olması amaçlanıyor.

İstanbul Atlas Üniversitesi, 10-16 Mart Beyin Farkındalık Haftası'nı "Bir Beyin Düşünür, Dünya Değişir" sloganıyla kutlayarak, alanında uzman bilim insanlarının konferans ve bilimsel söyleşiler yapacağı, workshop ve aktiviteler gerçekleştirilecek.

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak'ın "Beyin Stimülasyonunda Güncel Durum ve Gelecek" başlıklı açılış konferansıyla başlayacak hafta kapsamında, Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Bilgin Topçuoğlu "Uyuyorum Öyleyse Varım" başlıklı konferans verecek.

Maastricht Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı, Derin Beyin Stimülasyonu Dergisi Editörü Prof. Dr. Yasin Temel ve Maastricht Üniversitesi Nöroşirurji Merkezi'nden Doç. Dr. Ali Jahanshahi'nin de konuşmalarıyla katılacağı haftada, İstanbul Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Say "Şizoanalitik Düşünce" başlıklı bir konferans verecek, Psikoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Hanife Bilgili "Beynin İllüzyonları" başlıklı bir workshop gerçekleştirecek.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Çağatay Demirel "Romantik İlişkilerde Beyin" ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Ece Akbayır "Müzik ve Nörobilim" başlıklı konferanslar verecek.

Hafta, Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi'nin "Nörobilimde İnovatif Yaklaşımlar" başlıklı konferansıyla sona erecek. Kampüs içerisinde film gösterimleri ve çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

- "Bu alandaki gelişmeler, hem de insan-makine etkileşimlerinde büyük bir dönüşüm yaratmaktadır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, beyin araştırmalarındaki ilerlemeler ve insan zihninin sınırlarını keşfetme çabalarının, yapay zeka ve nöroteknolojilerin gelecekteki etkilerini giderek daha fazla ön plana çıkardığını belirtti.

Kocabıçak, beyin-bilgisayar arayüzleri, yapay zeka destekli nörolojik tedaviler ve bilişsel yetenekleri artırmaya yönelik yeni teknolojilerin gelişiminin hızlandığını aktararak, "Yapay zeka ve nörobilim arasındaki entegrasyon, insan beynini anlamada yeni perspektifler sunmaktadır. Bu alandaki gelişmeler hem sağlık sektöründe hem de insan-makine etkileşimlerinde büyük bir dönüşüm yaratmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka ve nöroteknolojilerin birleşiminin sinirbilim alanında önemli ilerlemelere yol açtığını ifade eden Kocabıçak, beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI), felçli bireylerin motor yeteneklerini geri kazanmalarına yardımcı olduğunu, hatta doğrudan beyin sinyallerini kullanarak bilgisayarları veya protez uzuvları kontrol etmelerini mümkün kıldığını anlattı.

Kocabıçak, "Yapılan çalışmalar, bu teknolojilerin sinir hücreleri arasındaki bağlantıları artırarak rehabilitasyon süreçlerini hızlandırabileceğini ortaya koyuyor. Yapay zeka tabanlı sistemler, yalnızca hareketin yeniden kazanılmasını sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda bireyin çevresiyle daha aktif etkileşim kurmasına olanak tanımaktadır. Bu gelişmeler, nörolojik hastalıkların tedavisinde yeni bir çağın habercisidir." değerlendirmesinde bulundu.

- Nöral implantlar ve yeni teknolojiler yaşam kalitesini artırıyor

Nöral implantlar ve derin beyin stimülasyonu (DBS) gibi teknolojilerin beyin aktivitesini doğrudan düzenleyerek sinir sistemine müdahale etme imkanı sunduğunu vurgulayan Kocabıçak, şunları kaydetti:

"Örneğin DBS yöntemi, Parkinson hastalarının titreme ve hareket yavaşlığı semptomlarını önemli ölçüde azaltarak yaşam kalitelerini artırmaktadır. Aynı şekilde, Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) tedavileri, majör depresyon hastalarında umut verici sonuçlar göstermiştir. Yapılan klinik araştırmalar, bu tekniklerin bireysel nöron düzeyinde hedeflenerek daha hassas tedavi imkanları sunduğunu göstermektedir. Yapay zeka destekli sinir haritalama yöntemleri sayesinde, hastaların bireysel beyin yapıları daha detaylı analiz edilmekte ve tedaviler kişiye özel hale getirilmektedir."

Kocabıçak, yapay zekanın beyinle bütünleşmesini anlamanın, yalnızca akademik çalışmalar açısından değil, toplumun gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda da önemli bir role sahip olduğunun altını çizerek, beynin gizemlerini çözmeye yönelik atılan her adımın, yapay zekayla birleştiğinde yepyeni ufuklar açtığını belirtti.

Sinirsel ağlarla derin öğrenme algoritmaları arasında birçok benzerlik gözlemlendiğine işaret eden Kocabıçak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapay zeka, beynin bilgi işleme süreçlerinden esinlenerek geliştirilmektedir. Örneğin derin öğrenme modelleri, insan beynindeki sinir hücreleri arasındaki bağlantıyı taklit eden sinir ağları kullanmaktadır. Bu nedenle, yapay zekanın beyinle etkileşimini derinlemesine anlamak, geleceğin toplumlarını şekillendirmede kritik bir rol oynayacaktır. Yakın gelecekte nöroteknolojiler aracılığıyla insan beyninin kapasitesini genişletme potansiyeline sahip olacağız. Yapay zeka destekli nöroprostetik cihazlar, zihinsel performansın artırılmasına yönelik yeni bir çığır açabilir."

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