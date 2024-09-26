Almanya’da yaşayan hasta, Türkiye’deki kuzeninden yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu

Almanya 'da yaşayan ve karaciğer yetmezliği nedeniyle yaklaşık 1 yıldır organ nakli olmayı bekleyen 24 yaşındaki Melisa Altınışık, Türkiye 'de kuzeninden nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu.

Üniversite öğrencisi Altınışık'a 2023 yılının aralık ayında, karaciğerinin içinde bulunan safra yollarının genişlemesi ve buna bağlı olarak taş ve çamurun birikmesi sonucu Caroli hastalığı teşhisi kondu. Karaciğer yetmezliği başlayan genç kadın için acil karaciğer nakli kararı verdi.

Almanya'da kadavra listesine alınan Altınışık, bir süre kendisi için uyumlu organın çıkmasını bekledi. Sağlık durumu kötüleşen Altınışık, 3 ay önce aile içinden bir akrabasından nakil yapılması umuduyla İzmir'de bulunan özel bir hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Altınışık ile kuzeni 29 yaşındaki Oğuzhan Yazıcı'nın dokuları uyumlu çıktı. Altınışık, İzmir'de 10 gün önce yapılan karaciğer nakli dokusu ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

- "Artık ciğer kardeşiyiz"

Melisa Altınışık, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalığı nedeniyle zor günler yaşadığını, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Hastalığı boyunca ailesinin kendisine hep moral verdiğini anlatan Altınışık, "Almanya'da kadavra listesine girdim, maalesef uzun sürdü. Canlı donörde Türkiye'deki gibi gelişmiş değildi. Türkiye'deki ailem de bana destek çıktı. Hepsi bana karaciğer dokusunu verebileceklerini söyledi. Türkiye'de doktorlar sayesinde sağlığıma kavuştum. Kuzenime sonsuz teşekkür ediyorum. Sonuçta benim için kendini feda etti. Bu kadar istekli olması beni mutlu etti. Sonuçta insan sağlığına kavuşuyor. Benim bir ağabeyim vardı. Artık o benim ikinci ağabeyim oldu. Artık ciğer kardeşiyiz." dedi.

Altınışık, sağlığına kavuşmasının ardından Almanya'daki lisanslı futbol yaşantısına devam edip, okulunu tamamlamak istediğini anlattı.

- "Hayat kurtarmak herkese sunulan bir fırsat değil"

Oğuzhan Yazıcı da Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşadığını, Altınışık'a karaciğer dokusu vermek için çalıştığı tekstil fabrikasından ayrıldığını söyledi.

Bir kişiye hayat vermenin çok güzel duygu olduğunu anlatan Yazıcı, "Bence herkesin yapması gereken bir şeyi yaptığıma inanıyorum. Canım acır mı diye ister istemez içimde bir korku vardı. Korkularımızın önümüze geçmesine izin vermememiz lazım. Hayat kurtarmak herkese sunulan bir fırsat değil. Bence herkesin hiç düşünmeden kabul etmesi gereken bir şey. Çünkü can kurtarıyorsunuz." diye konuştu.

- "Organda vücuda tutunmuş görünüyor"

Nakil ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Murat Kılıç da Altınışık'a tespit edilen Caroli hastalığının nadir karşılaşılan bir karaciğer rahatsızlığı olduğunu söyledi.

Hastalıkta karaciğer içinde bulunan safra yollarının genişlediğini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Baloncuk gibi bir yapıya dönüyor. Sünger gibi olmuştu karaciğeri ve bu zeminde taş ve çamur oluşup devamlı enfeksiyon hali mevcuttu. Ve bu safra yolu iltihapları çok ciddi bir enfeksiyon. Kan zehirlenmesi dediğimiz olaya çevirip hayatı tehdit eden bir durum yaratıyor. Melisa da son bir yılını devamlı hastanelerde geçirmişti. Safra yollarına 6-7 kez müdahale edildi. 2 kere sepsise girmiş ve ölümden dönmüştü. Karaciğer nakli acil olması gerekirdi. Kuzeni organını verince hızlı bir şekilde ameliyatı planladık. Nakil de iyi geçti. Organ vücuda tutunmuş görünüyor."

Kılıç, kadavradan yapılan organ bağışlarının tüm dünyada azalması nedeniyle hastaların uzun süre organ nakil listelerinde beklediğini, Türkiye'de ise canlıdan canlıya başarılı organ nakilleri yapıldığı için Almanya'daki doktorların hastalarına .u konuda öneride bulunduğun ifade etti.