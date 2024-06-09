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SAĞLIK

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Seferihisar'da şap hastalığı tespit edilmediğini duyurdu

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Seferihisar’da şap hastalığı tespit edilmediğini duyurdu
Yayınlanma Tarihi: 9.6.2024 08:58:57 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 08:58

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir'in Seferihisar ilçesinde şap hastalığının tespit edilmediğini bildirdi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 31 Mayıs'ta Seferihisar'ın Turgut Mahallesi'ndeki bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde serbest veteriner hekim tarafından şap hastalığı şüphesiyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne sözlü yapılan ihbar üzerine işletmeye gidilerek hayvanlardan numune alındığını ve analiz yapılmak üzere Şap Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İlçe komisyon kararı alınarak tedbir amaçlı analiz sonucu çıkana kadar hastalık şüphesi olan çiftliğin 10 kilometre çapındaki bölge kordona alınmıştır. Kordon sürecinde tüm gerekli idari ve fenni tedbirler alınarak bölgedeki tüm işletmeler dezenfekte edilmiştir. 2024 Ocak ayından itibaren Seferihisar ilçemizdeki büyük baş hayvanlarımızın aşılanma oranı yüzde 95'dir. 3 Haziran 2024'de Şap Enstitüsü Müdürlüğünden gelen analiz sonucuna göre şüpheli hayvanda şap virüsü tespit edilmemiştir. Şüphenin ortadan kalkması üzerine ilçe komisyonunca kordon uygulaması sonlandırılmıştır. Vatandaşlarımızın asılsız haberleri dikkate almayarak Kurban Bayramı öncesi bakanlığımızca izinlendirilmiş ve resmi veteriner hekimlerimizce takibi denetimi yapılan hayvan pazarlarından güvenle kurbanlıklarını alabileceklerini kamuoyunun bilgisine sunarız."

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