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SAĞLIK

Zincir marketlere getirilen glütensiz ürün bulundurma yükümlülüğünün detayları belli oldu

Glüten intoleransı dolayısıyla tıbbi beslenme tedavisine gereksinim duyanların bu ürünlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla şube sayısı 200'den fazla zincir marketler belli şartlar altında glütensiz ürün bulundurmak zorunda olacak.

Zincir marketlere getirilen glütensiz ürün bulundurma yükümlülüğünün detayları belli oldu
Yayınlanma Tarihi: 5.3.2024 10:02:10 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 09:58

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışını yapan ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde glütensiz olmak üzere un, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı satışa hazır bulundurmakla yükümlü kılındı.

Söz konusu mağazalar, 400 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde de glütensiz olmak üzere ekmek, un, makarna, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı, süreklilik arz edecek şekilde ve talebi karşılayacak miktarda satışa hazır bulunduracak.

Tebliğle glüten intoleransı yaşayanların glütensiz gıda ürünlerine erişimini sağlamak amaçlandı. Düzenlemenin bazı hükümleri 1 Haziran'da, bazıları da 1 Eylül 2024'te yürürlüğe girecek.

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Etiketler Glütensiz Gıda Ürün Glüten intoler Ticaret Bakanlığı

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