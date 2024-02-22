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SAĞLIK

Sağlık Bakanlığında istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli personel için başvuru kılavuzu yayımlandı

Sağlık Bakanlığında istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli personel için başvuru kılavuzu yayımlandı
Yayınlanma Tarihi: 22.2.2024 09:30:36 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 09:30

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli personelin Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yerleştirilmelerine ilişkin başvuru kılavuzu yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, adaylar tercihlerini, 21-28 Şubat'ta yapabilecek. 21 Şubat'ta başlayan tercih işlemleri 28 Şubat saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, "KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu" kurallarına göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.

- Sağlık Bakanı Koca duyurmuştu

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla atamaya ilişkin bilgi vermişti.
Bakan Koca, paylaşımında, "Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli personelin Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alımına ilişkin kılavuz yayınlandı. Adaylar, tercihlerini 21-28 Şubat arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapabilecek." ifadelerini kullanmıştı.

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