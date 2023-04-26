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SAĞLIK

Araştırma: Gün içinde yapılan sık ve kısa süreli sporlar, tip 1 diyabet hastalarına faydalı olabilir

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, tip 1 diyabet hastalarının gün içerisinde sık sık ve kısa süreli egzersiz yapmasının tedavi süreçlerine fayda sağlayabileceği ortaya konuldu.

Araştırma: Gün içinde yapılan sık ve kısa süreli sporlar, tip 1 diyabet hastalarına faydalı olabilir
Yayınlanma Tarihi: 26.4.2023 10:54:00 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 11:00

BBC'nin haberine göre, İngiltere Diyabet Derneğinin düzenlendiği konferansta söz konusu araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

Araştırmada, tip 1 diyabet hastası olan 32 yetişkinin, farklı koşullar altındaki durumları gözlemlendi. Söz konusu kişilerden ilk seansta 7 saat boyunca oturması, ikinci seansta ise her 30 dakikada bir düşük yoğunlukta üçer dakikalık yürüyüş yapmaları istendi.

Her iki seansta da hastaların kan şekerlerinin 48 saat boyunca takip edildiği ve tüm hastaların 7 saat içerisinde benzer yemekler yediği araştırmada, aynı zamanda insülin tedavilerinde de herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.

Bu kapsamda, araştırmada, tüm gün hareketsiz kalmaya kıyasla gün içinde kısa ve sık sık yürüyüş molaları vermenin, hastaların kan şekeri seviyesini düşürdüğü tespit edildi.

Sunderland Üniversitesinden baş araştırmacı Dr. Matthew Campbell, düşük yoğunlukta yapılan herhangi bir aktivitenin kan şekerine bu kadar fazla etki etmesine şaşırdığını söyledi.

Campbell, tip 1 diyabetli hastaların sık ve kısa süreli fiziksel egzersiz yapmasının daha düzenli bir spor programı için bir adım olabileceğini ifade etti.

Tip 1 diyabetin, pankreasın insülin üretiminin durması ya da yavaşlaması sonucu geliştiği belirtiliyor.

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