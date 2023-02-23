Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve Ankara'daki hastanelerde tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret etti.

İlk olarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, depremden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ziyarette bulundu.

"Sözümde durdum, geldim." diye seslendiği Aleyna'ya nasıl olduğunu soran Erdoğan, Aleyna'nın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Kahramanmaraş'ta yenidoğan çocuk bakım hemşiresi olarak çalışan Aleyna'nın teyzesi Güler Duman da Aleyna'nın tedavisi tamamlanana kadar Ankara'da olacaklarını söyledi.

Duman, Aleyna'nın psikolog olmak istediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11'inci sınıfa gittiğini öğrendiği Aleyna'ya, "Bitirir bitirmez, üniversite, psikolojiye buraya gelirsin." dedi.

Emine Erdoğan'ın "Bize bir şey söylemek ister misin?" sorusu üzerine Aleyna, "Önce ailemin, sonra sizin desteğinize ihtiyacım var sadece." ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan da "İnşallah, her zaman yanındayız senin. Rabbim seni bağışladı bize çok şükür." diye konuştu.

- "Yanımda olmanız, destek çıkmanız yeterli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok hastanede doktorların bütün hastalara cansiperane şekilde, gece gündüz demeden sahip çıktığını ve bu süreçte kendilerini yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Aleyna'yı enkaz altından çıkaran ekibin Nallıhan'dan bölgeye gittiğini, ilk müdahaleyi de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden asistanların yaptığını anlattı.

Erdoğan'ın, "Bir isteğin, arzun var mı?" diye sorduğu Aleyna, "Söylediğim gibi yanımda olmanız, destek çıkmanız yeterli." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Ondan hiç endişe etme. Bak hocaların burada." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Miraç isimli depremzede çocuğu ziyaret etti.

Miraç'la yakından ilgilenen Erdoğan, "Miraç, Tayyip amcaya dua et olur mu? Senin duan makbuldür." dedi. Erdoğan, ardından Ayça isimli bir başka depremzede çocuğa ziyarette bulundu.

Ünüvar, Ayça'nın enkaz altında hiç üşümediğini söylediğini, üzerine düşen halının onu koruduğunu anlattı. Emine Erdoğan da yakından ilgilendiği Ayça'ya yönelik "Sen bir mucizesin." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla da görüşürken, "Rabbim gayretlerinizi artırsın." dedi.

Daha sonra Etlik Şehir Hastanesi'ne geçen Erdoğan, buradaki depremzedelere ziyarette bulundu, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Bir depremzede yakınının "Tek hayali Tayyip babayı görmekti, gerçekleşti." ifadesi üzerine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Tayyip baba da geldi. Elimizden gelen her şeyi doktor amcaların inşallah yapıyorlar, yapacaklar. Burası bizim biliyorsun, Ankara'da Bilkent'ten sonra aynı anda yapılmış dünyadaki en modern hastanelerden bir tanesi. Doktorlarımız hakeza öyle işinin ehli. Çok büyük geçmiş olsun."