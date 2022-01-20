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SAĞLIK

SMA hastalarının tedavilerinde ücretsiz sağlanan ilacın sözleşmesi yenilendi

Yayınlanma Tarihi: 20.01.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 09:49
SMA hastalarının tedavilerinde ücretsiz sağlanan ilacın sözleşmesi yenilendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, SMA hastalarının tedavilerinde kullanılan "nusinersen" etkin maddeli ilacın Bakanlık tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesinin yenilendiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından, "Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarımızın tedavilerinde kullanılan 'nusinersen' etkin maddeli ilacın temini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesi yenilenmiştir." açıklamasını yaptı.
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Etiketler çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik

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