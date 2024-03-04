Karaman İmsakiye 2024: Karaman İftar Vakti - Karaman Sahur Vakti - Karaman İmsak Vakti

Karaman İftar saatleri. Karaman Ramazan imsakiye 2024. İftar saati ne zaman? İftara ne kadar kaldı? Sahur vakti ne zaman? 2024 Ramazan imsakiyesi Fikriyat.com'da! İmsakiyede yer alan saatler, il sınırları kriter alınarak adı geçen kent merkezleri için verilmiştir. İlçeler arasında dakika farkları oluşabilir. Ramazan ayı boyunca Karaman'da oruç ibadetinizi en verimli şekilde gerçekleştirmeniz için güncel imsakiye takvimimizi sunuyoruz. İftara ne kadar süre kaldığını, sahura ne zaman kalkmanız gerektiğini öğrenmek için siz de hemen takvimimizi inceleyin.
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KARAMAN İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1445
|11 Mart 2024 Pazartesi
|05:37
|06:57
|13:02
|16:21
|18:57
|20:12
|2 Ramazan 1445
|12 Mart 2024 Salı
|05:36
|06:55
|13:02
|16:22
|18:58
|20:13
|3 Ramazan 1445
|13 Mart 2024 Çarşamba
|05:34
|06:54
|13:02
|16:22
|18:59
|20:14
|4 Ramazan 1445
|14 Mart 2024 Perşembe
|05:33
|06:52
|13:01
|16:23
|19:00
|20:15
|5 Ramazan 1445
|15 Mart 2024 Cuma
|05:31
|06:51
|13:01
|16:23
|19:01
|20:16
|6 Ramazan 1445
|16 Mart 2024 Cumartesi
|05:30
|06:50
|13:01
|16:24
|19:02
|20:17
|7 Ramazan 1445
|17 Mart 2024 Pazar
|05:28
|06:48
|13:00
|16:24
|19:03
|20:18
|8 Ramazan 1445
|18 Mart 2024 Pazartesi
|05:27
|06:47
|13:00
|16:24
|19:04
|20:19
|9 Ramazan 1445
|19 Mart 2024 Salı
|05:25
|06:45
|13:00
|16:25
|19:05
|20:20
|10 Ramazan 1445
|20 Mart 2024 Çarşamba
|05:24
|06:44
|13:00
|16:25
|19:06
|20:21
|11 Ramazan 1445
|21 Mart 2024 Perşembe
|05:22
|06:42
|12:59
|16:26
|19:07
|20:22
|12 Ramazan 1445
|22 Mart 2024 Cuma
|05:20
|06:41
|12:59
|16:26
|19:07
|20:23
|13 Ramazan 1445
|23 Mart 2024 Cumartesi
|05:19
|06:39
|12:59
|16:26
|19:08
|20:24
|14 Ramazan 1445
|24 Mart 2024 Pazar
|05:17
|06:38
|12:58
|16:27
|19:09
|20:25
|15 Ramazan 1445
|25 Mart 2024 Pazartesi
|05:15
|06:36
|12:58
|16:27
|19:10
|20:26
|16 Ramazan 1445
|26 Mart 2024 Salı
|05:14
|06:35
|12:58
|16:27
|19:11
|20:27
|17 Ramazan 1445
|27 Mart 2024 Çarşamba
|05:12
|06:33
|12:58
|16:28
|19:12
|20:28
|18 Ramazan 1445
|28 Mart 2024 Perşembe
|05:10
|06:32
|12:57
|16:28
|19:13
|20:29
|19 Ramazan 1445
|29 Mart 2024 Cuma
|05:09
|06:30
|12:57
|16:28
|19:14
|20:30
|20 Ramazan 1445
|30 Mart 2024 Cumartesi
|05:07
|06:29
|12:57
|16:29
|19:15
|20:31
|21 Ramazan 1445
|31 Mart 2024 Pazar
|05:06
|06:27
|12:56
|16:29
|19:16
|20:32
|22 Ramazan 1445
|1 Nisan 2024 Pazartesi
|05:04
|06:26
|12:56
|16:29
|19:16
|20:33
|23 Ramazan 1445
|2 Nisan 2024 Salı
|05:02
|06:24
|12:56
|16:29
|19:17
|20:34
|24 Ramazan 1445
|3 Nisan 2024 Çarşamba
|05:00
|06:23
|12:55
|16:30
|19:18
|20:35
|25 Ramazan 1445
|4 Nisan 2024 Perşembe
|04:59
|06:21
|12:55
|16:30
|19:19
|20:36
|26 Ramazan 1445
|5 Nisan 2024 Cuma
|04:57
|06:20
|12:55
|16:30
|19:20
|20:37
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1445
|6 Nisan 2024 Cumartesi
|04:55
|06:18
|12:55
|16:30
|19:21
|20:38
|28 Ramazan 1445
|7 Nisan 2024 Pazar
|04:54
|06:17
|12:54
|16:31
|19:22
|20:39
|29 Ramazan 1445
|8 Nisan 2024 Pazartesi
|04:52
|06:15
|12:54
|16:31
|19:23
|20:40
|30 Ramazan 1445
|9 Nisan 2024 Salı
|04:50
|06:14
|12:54
|16:31
|19:24
|20:42
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10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür
KARAMAN İMSAKİYE 2024 TAKVİMİ
Karaman'da yaşayanlar için 2024 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı! Bu yıl 11 Mart'tan 9 Nisan'a kadar tutulacak olan Ramazan orucunda, iftar, sahur ve imsak saatlerini doğru şekilde takip etmek oldukça önemlidir. İşte sizin için hazırladığımız 2024 Ramazan İmsakiyesi!
KARAMAN İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Karaman iftar vakti için 30 günlük iftar saatleri yayınlandı. Ramazan ayının bereketinden faydalanmak için oruç tutacağımız 11 Ayın Sultanı geldi çattı! On bir ayın sultanı Ramazan, Müslümanların oruç tuttuğu faziletli bir aydır. Bu mübarek zamanda müminler, ibadetlerini artırma, daha fazla yardımlaşma gayret eder. Hamd vesilesi olan faziletli ayda Müslümanlar, ruhlarını arındırma ve nefsini terbiye etme fırsatı bulur. Nitekim Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur: "Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır." Bu noktada oruçlarımızı açacağımız mübarek ayda 2024 Ramazan İmsakiyesi yol gösterici olacak.
SAHUR (İMSAK) VAKTİ SAAT KAÇTA?
Karaman sahur vakti oruca hazırlık yaptığımız ve niyet ettiğimiz zaman dilimidir. Ramazan ayı boyunca sabah ezanı ile imsak vakti saat kaçta okunacak, sahur ne zaman bitecek, sahur saat kaçta gibi sorular yanıt aramaktadır. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hayata iki vakit dahil olur. Bunlar gecenin ortasına denk gelen sahur ile akşam vaktinde orucun açıldığı iftar zamanıdır. Bereketin yoğun bir şekilde hissedildiği bu iki zaman dilimi, Ramazan ayının tüm güzelliklerini ve Hak Teala'nın rahmetini içinde taşır.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimi ile 2024 Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.
2024 Dini Günler Takvimi
- Regaib Kandili 11.01.2024 | Perşembe
- Üç Ayların Başlangıcı | 12.01.2024 | Cuma
- Mirac Kandili 06.02.2024 | Salı
- Berat Kandili 24.02.2024 | Cumartesi
- Ramazan Ayı Başlangıcı 11.03.2024 | Pazartesi
- Kadir Gecesi 05.04.2024 | Cuma
- Arefe Günü 09.04.2024 | Salı
- Ramazan Bayramı 1. Gün 10.04.2024 | Çarşamba
- Ramazan Bayramı 2. Gün 11.04.2024 | Perşembe
- Ramazan Bayramı 3. Gün 12.04.2024 | Cuma
- Terviye Günü 14.06.2024 | Cuma
- Arefe Günü 15.06.2024 | Cumartesi
- Kurban Bayramı 1. Günü 16.06.2024 | Pazar
- Kurban Bayramı 2. Günü 17.06.2024 | Pazartesi
- Kurban Bayramı 3. Günü 18.06.2024 | Salı
- Kurban Bayramı 4. Günü 19.06.2024 | Çarşamba
- Hicri Yılbaşı Gecesi 6 / 07.07.2024 | Cumartesi / Pazar
- Hicri Yılbaşı Günü 07.07.2024 | Pazar
- Aşure Gecesi 15 / 16.07.2024 | Pazartesi / Salı
- Aşure Günü 16.07.2024 | Salı
- Mevlid Kandili 14.08.2024 | Cumartesi