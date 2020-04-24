2020 Ramazan mukabele! Ramazan mukabelesi dinle! Mukabele nasıl okunur?

2020 Ramazan mukabelesi en çok aranan konuların başında geliyor. Mukabele, Ramazan ayının geleneklerinden biridir. Mukabele, bir başkasının okuduğu Kur’an-ı Kerim’i takip etmek ve bu sayede hatim etmeye denir. Ramazan ayı boyunca her gün Kur’an’dan bir cüz takip edilerek mukabele tamamlanır. Peki, mukabele nasıl okunur? İşte, mukabele için Kuran cüzleri… 2020 Ramazan mukabele! Ramazan mukabelesi dinle! Fikriyat Kuranı Kerim uygulaması…

MUKABELE NEDİR?

Ramazan ayında gerçekleştirilen ibadetlerden biri de mukabele. Ramazan ayının başlamasıyla mukabele internette en çok aranan konulardan biri oldu.

Mukabele, bir başkasının Kur'an-ı Kerim'i okuyuşunu takip etmek yoluyla hatim etmeye denir.

RAMAZAN MUKABELESİ DİNLE!

Ramazan mukabelesi dinlemenin pek çok yöntemi vardır. Televizyon kanallarında belirli saatlerde yayınlanan mukabele programları takip edilebilir. Bunun yanı sıra internet sitelerinden mukabele dinlenebilir.

2020 Ramazan mukabelesi için bazı uygulamalar da kullanılabilir. Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasından cüzler, sureler ve meallere ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN MUKABELESİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KUR'AN CÜZLERİ İÇİN TIKLAYIN

KUR'AN-I KERİM HATİMLİ MEAL DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUKABELE NASIL OKUNUR?

Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelen mukabele şu şekilde okunmalıdır:

Okumaya başlamadan önce ağız misvakla temizlenmeli. Mescit veya bir başka temiz yerde okunmalı. Kıbleye yönelmeli. Allah Teâla'nın Nahl suresinin 98'inci ayetinde buyurduğu üzere "Kur'an okuyacak olduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" mucebince Kur'an okumaya başlarken euzü besmele çekilmelidir.

Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekilmelidir. Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmelidir. Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak gerekir. Aceleci davranmamak ve med kaidelerine uymak gerekir.

MUKABELE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Peygamber Efendimiz'e 610 yılında ilk vahyin gelişiyle başlayan Kur'an'ın indiriliş süreci, 632 yılına kadar, yaklaşık 23 yıl devam etti. Peygamberimizle Cebrail, her yıl ramazan ayında bir araya gelerek, o güne kadar indirilen Kur'an ayetlerini, karşılıklı olarak okudular. Önce Cebrail okur Peygamberimiz dinlerdi. Daha sonra da Peygamberimiz okur, Cebrail dinlerdi.

Bu durum Peygamberimizin vefat ettiği yıl 632 de iki kez tekrarlandı. Böylece Kur'an ayetlerinin unutulmasının önüne geçildi. Peygamberimizin bu davranışını kendilerine örnek alan Müslümanlar, bunu dini bir gelenek olarak günümüze kadar sürdürmüşlerdi.

PEYGAMBERİMİZ KUR'AN'I BAŞKASINDAN DİNLEMEYİ SEVERDİ

Peygamber Efendimiz, Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severdi. Başkasından dinlerken mübarek gözyaşlarını tutamazdı.

Bir hadiste, Allah'ın evlerinden birinde O'nun kitabını okuyan ve müzakere eden cemaati rahmetin kaplayacağı, onları meleklerin kuşatacağı ve Allah Teâlâ'nın o mecliste yer alanları kendi nezdinde bulunanlara bildireceği kaydedilir (Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî).

KUR'AN OKUMAK İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

İbn-i Mes'ud (ra) anlatıyor:

Resulullah (sav) bana hitaben: "Bana Kur'ân oku!" buyurdu. Ben "Ya Resûlallah! Kur'ân sana indirildiği halde, sana Kur'ân'ı ben mi okuyacağım?" dedim. Allah Resulü (sav) "Ben Kur'an'ı kendimden başka birisinden dinlemeyi hakikaten severim" buyurdu. Bunun üzerine, Resul-i Ekrem'e (sav) Nisâ suresinden okumaya başladım.

Nihayet "Her ümmetten birer şâhit getirdiğimiz ve ey Muhammed, onların üzerlerine de seni şâhit olarak getirdiğimiz zaman onların hâli nice olur?" ayetine geldiğimde, Resûl-i Ekrem Efendimiz (sav) "Şimdilik yeter!" buyurdu. Dönüp baktığımda, bir de ne göreyim, Resul-i Ekrem Efendimizin iki gözünden yaşlar akıyordu.

Kur'an'ı dinlemek aynı zamanda Kur'an'ın da emridir. Cenâb-ı Hak Araf suresinin 204'üncü ayetinde "Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki, merhamet olunasınız" buyurulur.

RAMAZAN'DA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

* Oruç tutmak

* Geceleri Peygamber Efendimizin (sav) sünneti olan teravih namazını kılmak

* Kur'an okumak

* Namazları cemaatle kılmak

* Sahur yapmak

* İftar ettirmek

* Kadir Gecesini aramak

* Sabretmek

* İhsan ve ikramda bulunmak

* Tövbe etmek

* Cenneti istemek

* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

* Açları doyurmak