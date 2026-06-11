Sami Yusuf Türkiye’de: Hasbi Rabbi İlk Kez Sahnede

Bugüne kadar yaptığı eserlerle milyonlarca dinleyiciye ulaşan sanatçı, Türkiye'deki konserlerinde sevilen eserlerinin yanı sıra özel sürprizlerle de izleyicilerin karşısına çıkacak.

Dinleyicilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda sanatçı, konserlerde 2005 yılında çıkardığı "My Ummah" albümünde olan ve dünya çapında beğeni kazanan "Hasbi Rabbi" eserini seslendirecek.

Sanatçı, 23 ve 24 Haziran'da İstanbul'daki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, 27 ve 28 Haziran'da ise Ankara'daki ATO Congresium'da müzikseverlerle buluşacak.

Organizasyon yetkililerinden edinilen bilgiye göre, geçen yıl Türkiye konserleri öncesinde kulis talepleriyle dikkati çeken sanatçının, bu yılki konserler için hazırlanan güncel kulis listesinde de çay ve Türk kahvesinin yer aldığı belirtildi.

Ayrıca Sami Yusuf'un konser repertuvarına özel bir eser daha eklemeye hazırlandığı aktarıldı. Ayrıntıları henüz paylaşılmayan sürpriz performansın konserlerin öne çıkan bölümlerinden biri olması bekleniyor.

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