Işık Festivali Astra Lumina İkinci Kez İstanbul’da

Turkcell Platinum Park'ta gerçekleştirilen deneyim, ışık, ses ve hikaye anlatımını doğayla bir araya getirerek katılımcılara yıldızların gökyüzünden yeryüzüne inişini, yeniden doğuşunu ve gökyüzüne dönüşünü konu alan sürükleyici bir yolculuk sunuyor.

Lumina Gece Yürüyüşleri serisinin bir parçası olan Astra Lumina, Philadelphia, Seattle, Dallas, Los Angeles, Gatlinburg ve Gold Coast'un ardından dünyanın yedinci, Avrupa'nın ise ilk durağı olarak İstanbul'da hayata geçiriliyor.

Yaklaşık 45 ila 60 dakika süren deneyimde ziyaretçiler, 1,1 kilometrelik orman parkuru boyunca yer alan 9 farklı durakta ışık, ses ve multimedya teknolojileriyle oluşturulan enstalasyonları keşfediyor.

Moment Factory tarafından tasarlanan deneyim, doğa ortamını dijital sanatla birleştirirken katılımcıları yıldızların hikayesinin merkezine taşıyor. Parkur boyunca ilerleyen ziyaretçiler, hikayenin farklı bölümlerini kendi yorumlarıyla deneyimleme fırsatı buluyor.

Madonna'nın "Super Bowl" gösterisi ve Singapur'daki Changi Havalimanı için hazırlanan ödüllü çalışmalar da dahil olmak üzere dünya genelinde 550'den fazla projeye imza atan Moment Factory'nin geliştirdiği Astra Lumina markası, bugüne kadar birçok ülkede milyonlarca ziyaretçiye ulaştı.

İstanbul'daki deneyim kapsamında ziyaretçileri karşılayan "gökyüzü bahçesi" alanında çeşitli ikram ve etkinlik imkanları da sunuluyor.

Gün batımının ardından başlayan seanslarla gerçekleştirilen Astra Lumina İstanbul, her yaştan ziyaretçiye açık olarak düzenlenirken yetişkin seanslarına 13 yaş ve üzerindeki katılımcılar kabul ediliyor.

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