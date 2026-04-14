Antalya'da 23 Nisan Konseri: DSO Sahne Alacak

Antalya'da 23 Nisan Konseri: DSO Sahne Alacak

Yayınlanma Tarihi: 14.04.2026 10:34

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı özel bir konserle kutlayacak. DenizBank Konserleri kapsamında 24 Nisan'da düzenlenecek etkinlikte ADSO sanatçıları, çocuklar ve aileler için unutulmaz bir müzik şöleni sunacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konser, hem bayramın anlam ve önemini vurgulayacak hem de klasik müzik severler için özel bir deneyim yaşatacak.

Antalya’da 23 Nisan Konseri: DSO Sahne Alacak

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'ın sevinç ve birlik duygusunu sahneye taşıyacak programda, çocuk şarkıları ve marşlar seslendirilecek, bayram coşkusu yaşanacak.

Konserde orkestrayı Şef Oğuzhan Kavruk yönetecek, piyano ve düzenlemeler ise Anıl Edebale imzası taşıyor. Konserde, çocuk seslerinin enerjisi senfoniyle buluşarak, her yaştan dinleyicinin ortak bayram heyecanına eşlik edilecek.

Akdeniz Üniversitesi Çocuk Korosu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çoksesli Çocuk Korosu, ATSO Güzel Sanatlar Lisesi Korosu, Simena Çok Sesli Çocuk Korosu, Antalya Güzel Sanatlar Eğitim Derneği ve Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası aynı konserde bir araya gelecek.

Konser, 24 Nisan Cuma günü saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Atatürk Kültür Merkezi Antalya
