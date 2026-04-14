Antalya’da 23 Nisan Konseri: DSO Sahne Alacak

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'ın sevinç ve birlik duygusunu sahneye taşıyacak programda, çocuk şarkıları ve marşlar seslendirilecek, bayram coşkusu yaşanacak.

Konserde orkestrayı Şef Oğuzhan Kavruk yönetecek, piyano ve düzenlemeler ise Anıl Edebale imzası taşıyor. Konserde, çocuk seslerinin enerjisi senfoniyle buluşarak, her yaştan dinleyicinin ortak bayram heyecanına eşlik edilecek.

Akdeniz Üniversitesi Çocuk Korosu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çoksesli Çocuk Korosu, ATSO Güzel Sanatlar Lisesi Korosu, Simena Çok Sesli Çocuk Korosu, Antalya Güzel Sanatlar Eğitim Derneği ve Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası aynı konserde bir araya gelecek.

Konser, 24 Nisan Cuma günü saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

