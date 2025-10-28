Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat 12. EgeArt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

12. EgeArt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Yayınlanma Tarihi: 28.10.2025 08:54

Festivalde ulusal yapay zeka kategorisinde Mert Can Altun'un "Mesafe", belgesel dalında Begüm Aksoy'un "Dünya Düz Değil" ve uluslararası kurmaca dalında Javid Samadov'un "Uzun İnce Bir Yoldayım" kısa filmleri birinciliğe layık görüldü.

12. EgeArt Uluslararası Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Ege Üniversitesi (EÜ) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen EgeArt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde dereceye giren filmlere ödülleri törenle verildi.

EÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende en iyi kurmaca, belgesel, animasyon, yapay zeka ve jüri özel kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, törende yaptığı konuşmada, bu yıl festivale uluslararası ilginin oldukça yoğun olduğunu söyledi.

Ersan, 100'den fazla ülkeden 3 bin 111 film başvurusu aldıklarını belirterek, "Bu rakamlar sadece istatistiki bir bilgi değil, dünyanın dört bir yanından 3 bin 111 hikayenin İzmir'de sanatseverlerle buluşması demektir. 435 film İran ve 429 film Türkiye'nin de başını çektiği bu yoğun ilgi Brezilya'dan Hindistan'a, İspanya'dan Çin'e uzanan küresel bir sinema köprüsü kurduğumuzu göstermektedir." diye konuştu.

Festivalin ilk kez yapay zeka kategorisini de kapsadığını anımsatan Ersan, bunun sinema teknolojisindeki yeniliklere sahip çıkma kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

Sinemanın sadece estetik bir arayış, eğlence aracı olmadığını vurgulayan Ersan, şunları kaydetti:

"Sinema ağımızın vicdanı, kayıt altına alınan bir hafızadır. Bunlara en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Ekranlara yansımayan, objektiflerin görmezden geldiği trajediler yaşanıyor. Gözlerimizin önünde, Filistin'de insanlık onuru ve yaşam hakkı her gün ihlal ediliyor. Bu yüzden sinema bir lüks değil, bir zorunluluktur. Çünkü susturulan bir gerçeği dünyaya haykırır."

Ersan, festivalin amacının genç yetenekleri keşfetmek ve uluslararası platformda hikayeleri izleyiciyle buluşturmak olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından dereceye giren filmlere ödülleri verildi.

Etkinlikte ulusal yapay zeka kategorisinde Mert Can Altun'un "Mesafe", belgesel dalında Begüm Aksoy'un "Dünya Düz Değil", jüri özel ödülü dalında Gökhan Erdoğdu'nun "Acil Çoban Aranıyor", animasyon dalında Hamide Enise Aytekin'in "Behind", kurmaca kategorisinde Nevin Saygılı Yıldız'ın "Son Beş Dakika", uluslararası kurmaca dalında Javid Samadov'un "Uzun İnce Bir Yoldayım" filmleri birinci oldu.

Festival 2 Kasım'a kadar sürecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
İzmir İran ege üniversitesi Nevin Saygılı Yıldız Behind Gökhan Erdoğdu Çin İspanya Hindistan Brezilya Türkiye Javid Samadov Begüm Aksoy Mert Can Altun Hamide Enise Aytekin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Yaşam izlerimiz: Travma

Yaşam izlerimiz: Travma

İşgalci İsrail’in Kudüs politikası

İşgalci İsrail'in Kudüs politikası

Şam’da görülmesi gereken yerler

Şam’da görülmesi gereken yerler

Türkmen boylarının filozof ozanı: Mahtumkulu

Türkmen boylarının filozof ozanı: Mahtumkulu

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

İsrail basını: Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

İsrail basını: Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

Soykırım ve tehcir faslının sonu

Soykırım ve tehcir faslının sonu

DSÖ, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

DSÖ, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

>