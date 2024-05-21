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Hititler'den kalma 100'den fazla tarihi eser 6 ay Güney Kore'de sergilenecek

Hititler'in başkenti Hattuşa ile Alacahöyük ve Şapinuva gibi antik kentlere ev sahipliği yapan Çorum'da arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan 100'den fazla tarihi eserin, Güney Kore'nin başkenti Seul ve Gimhae kentlerinde 6 ay boyunca sergileneceği bildirildi.

Hititler’den kalma 100’den fazla tarihi eser 6 ay Güney Kore’de sergilenecek
Yayınlanma Tarihi: 21.5.2024 08:17:23 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 08:17

Çorum Belediyesi ile Gimhae Belediyesi arasında imzalanan "kardeş şehir protokolü" kapsamında Seul ve Gimhae müzelerinden yöneticiler Çorum'a geldi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan eşliğinde Çorum Müzesi'ni gezen Koreli müze görevlileri, müze müdürü Metin Çakar ve Şapinuva Kazı Başkanı Doç. Dr. Önder İpek'ten eserler hakkında bilgi aldı.

Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Güney Kore'de 7 Ekim'de başlayacak sergilerde Çorum'un ve Hititlerin, Güney Kore halkına detaylıca tanıtılacağını söyledi.

Güney Kore'den uzmanların, orada sergilenecek eserleri görmek için Çorum'a geldiğini belirten Candan, envanter çalışmasının kısa süre içinde tamamlanacağını, geçici süreyle Güney Kore'ye gönderilecek tarihi eserlerin belirleneceğini kaydetti.

Gimhae Ulusal Müzesi Müdürü Yun Hyeung-won da Hitit eserlerinin ekimde Gimhae'de yapılacak serginin ardından 2025 yılı mart ayında başkent Seul'de insanların ilgisine sunulacağını aktardı.

Hyeung-won, Hitit eserlerinin yurt dışında ilk kez Güney Kore'de sergileneceğini belirterek, heyecanlı olduklarını bildirdi.

Seul Müzesi Müdürü Jiyeon Kim ise Hititler'den kalma eserlerin güzel bir sergi ile Güney Kore halkı ile buluşacağını kaydetti.

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