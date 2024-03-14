"İstanbul'da Ramazan Özel Konseri" AKM'de müzikseverlerle buluştu

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda ramazana özel olarak düzenlenen konserin repertuvarında İstanbul türküleri, ilahiler, mehteran marşları, fasıl müzikleri ve halk dansları yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, konser öncesinde yaptığı açıklamada, İstanbul'da eskiden ramazanda sanat, kültür ve musiki adına neler yapılırsa bugün de onu ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Ramazanda iftardan sonra yapılan sanat faaliyetlerinin iz düşümünü sahneye koymaya çalıştıklarını dile getiren Belviranlı, "Gönlümüzdekileri, seyircilerimizin gönüllerine nakşetmeye çalıştık. Bu faaliyetlerimiz bizi çok mutlu ediyor." dedi.

İstanbul ve Ankara'da özel programlar gerçekleştirdiklerini, bundan sonra da ramazan boyunca faaliyetlerinin devam edeceğini ifade eden Belviranlı, programda geleneksel halk müziği kültüründeki tasavvufi türküler, kasideler, zikirli uygulamalar, mehter musikisi ile halk musikisinin görsel tarafı ve halk kültürünün sahneye yansıması olan halk danslarının yer aldığını aktardı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü topluluklarının her daim özel etkinliklere imza attığını belirten Belviranlı, sanatseverlere gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

Konserde solist olarak "Aksaray'dan Geçer İken Çevirdiler Yolumu" türküsünü seslendiren Dilek Türkan ise "Ben bir İstanbul türküsü, bir mani seslendiriyorum. Direkler arası ve ramazan şenlikleri denildiğinde aklıma ilk gelen türlerden biridir, o yüzden bu türküyü seslendirmek istedim." ifadesini kullandı.

Türkan, güzel bir konseri dinleyicilerle buluşturmanın heyecanı içinde olduklarını sözlerine ekledi.

Konserde, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Halk Müziği Korosu, Devlet Türk Müziği Araştırma Uygulama Korosu ve Devlet Halk Dansları Topluluğu sahne aldı.

Etkinlikte solistler Ömer Faruk Belviranlı, Halil Altıngöz, Ufuk Yürüç, Murat Irkılata, Dilek Türkan, Hamdiye Efeoğlu, Seher Çelik ve Şennur Dinleyen'in seslendirdiği eserlerin yanı sıra sahne gösterileri de ilgiyle takip edildi.