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KÜLTÜR SANAT

İslahiye'deki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi yıl boyunca 7 bin ziyaretçiyi ağırladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, 2023'te 7 bin 146 kişi ziyaret etti.

İslahiye’deki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi yıl boyunca 7 bin ziyaretçiyi ağırladı
Yayınlanma Tarihi: 17.1.2024 12:44:00 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 12:56

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar almadı. Müze ve atölye, 2023'te eserleri görmeye gelen yerli ve yabancı 7 bin 146 kişi tarafından ziyaret edildi.

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Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere, müze ve atölyeyi ziyaretçilerin beğenerek gezdiğini ifade ederek, "Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi 7 bin 146 kişi tarafından ziyaret edildi. 2024'te bu sayının daha da artmasını bekliyoruz." dedi. Müze ve atölyede, 564 farklı figürde heykel sergileniyor.

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Etiketler İslahiye Gaziantep Birleşmiş Milletler Eğitim Kahramanmaraş 6 Şubat Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi Gaziantep Müze Özgür Çomak UNESCO UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi Dünya Kültür Miras Geçici Listesi

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