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KÜLTÜR SANAT

Bosna Hersek'te gelenekselleşen 11. Türk filmleri haftası başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 11'incisi düzenlenen Türk Filmleri Haftası filmseverlerei bekliyor.

Bosna Hersek’te gelenekselleşen 11. Türk filmleri haftası başladı
Yayınlanma Tarihi: 22.12.2023 17:03:00 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 17:05

Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesinin sinema salonunda gerçekleşen açılışta, Özhan Eren'in yapımcılığını yaptığı, başrollerinde Özge Özberk, Burak Sergen ve Cansel Elçin'in oynadığı, "120" izleyiciyle buluştu.

Filmde, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Van'dan 12-16 yaşlarındaki 120 çocuğun kara kış şartlarında Erzurum'a cephane yetiştirmesi, Rusların Erzurum'u almasının böylece engellenmesi, ancak Van'a dönerken kar fırtınasına yakalanan çocuklardan 80'inin hayatını kaybetmesi anlatılıyor.

YEE'nin yanı sıra Novi Grad Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen etkinliğin açılış filmine Saraybosnalılar ilgi gösterdi.

Etkinlikte, Türk sinemasının eşsiz eserlerinin gösterildiğini belirten YEE Saraybosna Türkçe Koordinatörü Ersin Akbulut, sinemaseverleri filmleri izlemeye beklediklerini söyledi.

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24 Aralık'ta sona erecek 11. Türk Filmleri Haftası kapsamında "Çanakkale Yolun Sonu", "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası", "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Bizim İçin Şampiyon" ve "Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey" filmleri de gösterilecek.

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