Devlet Tiyatroları, 24 Kasım’da öğretmenleri ağırlayacak

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılına öğretmenlerin yetiştirdiği nesillerle ulaşıldığı, onların yetiştireceği nesillerin, Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine taşıyarak Türkiye Yüzyılı'na damga vuracağı ifade edildi.
Açıklamada, sahnelerin, yarın akşam tüm öğretmenlere açık olacağı bildirildi.
24 Kasım'da temsil edilecek oyunlar ise şöyle:
Ankara Devlet Tiyatrosu: Gonzago'nun Öldürülmesi, İzafiyet, Ocak, İki Kişilik Hırgür, Dogville
İstanbul Devlet Tiyatrosu: Yedi Kadın, Bir Nefes Dede Korkut, Çağrılmadan Gelen
İzmir Devlet Tiyatrosu: Çöplük, Martı, Fareler ve İnsanlar
Bursa Devlet Tiyatrosu: Meraki, Yalan Makinesi
Antalya Devlet Tiyatrosu: Shakespeare'in Bütün Oyunları
Trabzon Devlet Tiyatrosu: Yağmurcu
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu: Sanat
Erzurum Devlet Tiyatrosu: Yalan Kozası
Konya Devlet Tiyatrosu: Murtaza
Sivas Devlet Tiyatrosu: Notre Dame'ın Kamburu
Van Devlet Tiyatrosu: Tom Dick ve Harry
Kayseri Devlet Tiyatrosu: Periferi