Ayasofya Camii’ne girişler yabancı turistler için ücretli olacak

Ayasofya -i Kebîr Câmi-i Şerifi'nde ziyaret ve ibadet kalitesinin artırılmasının sağlanacağını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , "15 Ocak'tan itibaren yabancı ziyaretçilere ücretli olacak. İbadetlerini ifa etmek üzere gelen Türk vatandaşlarından ücret alınmayacak" dedi.

AYASOFYA 15 OCAk TARİHİNDEN İTİBAREN YABANCI TURİSTLERE ÜCRETLİ OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı üçüncü çeyrek Turizm İstatistikleri'ni açıkladı. Turizm gelirlerinin yüzde 16,5'i yurdumuzu ziyaret eden turistlerden elde edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde 2023 yılı rakamlarına dair açıklamalar yaptı.

Bakan Ersoy'un açıklamaları ise şöyle:

"Turizmde ziyaretçi sayısı ilk 9 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12.4'lük artışla 45.2 milyon oldu. Kişi başı gecelik harcama ise yüzde 54.8 arttı."

"Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi'nde ziyaret ve ibadet kalitesinin artırılması sağlanacak. 15 Ocak'tan itibaren yabancı ziyaretçilere ücretli olacak. İbadetlerini ifa etmek üzere gelen Türk vatandaşlarından ücret alınmayacak."

Ayrıca turistler, camiye farklı bir noktadan giriş sağlayacak.





ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ZAMANLARINA GÖRE YÜZDE 6,8 ARTTI



Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2023 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,8 artarak 22 milyon 428 bin 234 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 12'sini 2 milyon 687 bin 458 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.



Bu çeyrekte ülkemizden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 103 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 74 dolar oldu.



Bu çeyrekte ziyaretçiler ülkemizi yüzde 76,2 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti.