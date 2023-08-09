SETEM, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası İpekyolu Film Festivali için başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu.

İstanbul'da gerçekleşecek festivalde, İpekyolu coğrafyasından seçilen filmler gösterilecek.

Festivalin bu yılki afiş tasarımında Kırgızistan'daki Cengiz Aytmatov Müzesi bahçesinde yer alan, Göktürk döneminden kalma Umay Ana heykeli kullanılacak.

Ulusal ve uluslararası kategorilerde 10 ayrı dalda ödülllerin verileceği festivalde, jüri seçtiği bir yapıma "İpekyolu Kardeşlik Ödülü" verecek.

1 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek festival için detaylı bilgiye "setem.org.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.