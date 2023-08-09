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KÜLTÜR SANAT

11. Uluslararası İpekyolu Film Festivali başvuruları başladı

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından 11.si düzenlenen "Uluslararası İpekyolu Film Festivali" için başvurular başladı. Festival 15-18 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

11. Uluslararası İpekyolu Film Festivali başvuruları başladı
Yayınlanma Tarihi: 9.8.2023 16:34:00 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 16:45

SETEM, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası İpekyolu Film Festivali için başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu.

İstanbul'da gerçekleşecek festivalde, İpekyolu coğrafyasından seçilen filmler gösterilecek.

Festivalin bu yılki afiş tasarımında Kırgızistan'daki Cengiz Aytmatov Müzesi bahçesinde yer alan, Göktürk döneminden kalma Umay Ana heykeli kullanılacak.

Ulusal ve uluslararası kategorilerde 10 ayrı dalda ödülllerin verileceği festivalde, jüri seçtiği bir yapıma "İpekyolu Kardeşlik Ödülü" verecek.

1 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek festival için detaylı bilgiye "setem.org.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.

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Etiketler Uluslararası İpekyolu Film Festivali Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği Film Festivali SETEM sinema kültür sanat Film yarışması film yarışma İpekyolu Kırgızistan İpekyolu Kültür ve Turizm Bakanlığı Cengiz Aytmatov Müzesi

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