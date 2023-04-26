Hattuşa Ören Yeri girişindeki Hitit Surları'ndan görüntü - Hattuşa Ören Yeri'nin farklı açılardan görüntüsü - Ören yerinin kır çiçekleriyle birlikte görünümü - Boğazkale Müze Müdürü Resul İbiş'in açıklaması. 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa'da doğa ilkbaharla yeniden canlandı.

- Boğazkale Müzesi Müdürü Resul İbiş:

- "Özellikle bahar aylarını yaşadığımız dönemde yemyeşil doğasıyla temiz havasında ziyaretçilerimiz Hattuşa'da 7 kilometreyi bulan şehir surlarını, şehre girişleri sağlayan görkemli Aslanlı Kapı, Yerkapı, Sfenksli Kapı, Kral Kapı'yı görebilir"

ÇORUM (AA) - Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Ören Yeri, ziyaretçilerini ilkbahar tonlarıyla karşılıyor. Hattuşa Ören Yeri, UNESCO "Dünya Kültür Mirası" ve "Dünya Belleği" listelerinde yer alıyor.



Çorum'un 80 kilometre güneybatısında yer alan Boğazkale'de etrafı 7 kilometre surla çevrili, 2 kilometrekare yerleşim alanına sahip Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Tapınağı, yılın her mevsimi değişen görünümüyle misafirlerini ağırlıyor.

Hitit medeniyetine yaklaşık 450 yıl başkentlik yapan Hattuşa Antik Kenti, sahip olduğu tarihi değerlerin yanı sıra çevresindeki Budaközü Vadisi başta olmak üzere doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

Boğazköy Müzesi Müdürü Resul İbiş, AA muhabirine, Hattuşa Ören Yeri'nin ilkbahar renkleriyle ziyaretçilerini 8 bin yıllık zaman yolculuğuna çıkardığını söyledi.

Hattuşa'da 100 yılı aşkın süredir devam eden arkeolojik kazılarda antik kentteki ilk yerleşimin Kalkolitik Çağ'da başladığının belirlendiğini anlatan İbiş, Hitit Kralı 1. Hattuşili tarafından milattan önce 1650'li yıllarda başkent olarak belirlenen Hattuşa'nın, Hitit İmparatorluğu'nun yıkıldığı milattan önce 1200'lü yıllara kadar bu unvanı taşıdığını belirtti.