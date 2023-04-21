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KÜLTÜR SANAT

TRT'nin 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde depremzede minikler, dünya çocuklarıyla buluşacak

TRT’nin 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde depremzede minikler, dünya çocuklarıyla buluşacak
Yayınlanma Tarihi: 21.4.2023 17:24:59 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 17:23

TRT'nin düzenleyeceği "Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar ile çeşitli ülkelerden yüzlerce çocuk bir araya gelecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "45. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 24 ülkenin yanı sıra deprem bölgesinden gelen çocukların katılımıyla "Dünya Çocukları Türkiye İçin Tek Yürek" sloganıyla gerçekleştirilecek.
Şenlik kapsamında, çocukların sevdiği kahramanlar eşliğinde eğlenceli programlar yapılacak. Saat 12.00'de başlayacak şenlik, Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenecek.

Etkinlikte, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Endonezya, Estonya, Filistin, Moldova'ya bağlı Gagavuz Özerk Cumhuriyeti, Gürcistan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Litvanya, Macaristan, Mali, Moğolistan, Nijer, Özbekistan, Pakistan, Sırbistan, Slovenya, Ukrayna ve Venezuela'dan 400'ü aşkın çocuk ile deprem bölgesinden gelip İstanbul'da öğrenim gören 150'den fazla çocuk bir araya gelecek.
Etkinlik alanında, hikaye anlatım çadırları ve voleybol, futbol, mini golf ile satranç gibi çeşitli spor aktivite yerleri ile gün boyunca TRT Çocuk maskotları bulunacak.

Ana sahnede ise TRT Çocuk'un sevilen karakterlerinin tiyatro ve 24 ülkeden konuk çocuklar ile Türkiye'yi temsilen TRT Halk Oyunları ekibinin dans gösterileri sergilenecek.


Deprem bölgesi illerden canlı yayın bağlantılarının da yapılacağı şenlikte, bu kentlerden etkinliğe katılan afetzede çocuklar şiir okuyacak.

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Etiketler Kahramanmaraş Arnavutluk Azerbaycan Birleşik Krallık Bosna Hersek Endonezya Filistin Estonya Kırgızistan IRAK Gürcistan Gagavuz Özerk Cumhuriyeti Moldova

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