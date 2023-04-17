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KÜLTÜR SANAT

Kanun sanatçısı Aytaç Doğan Tunus’taki ramazan etkinliğinde konser verdi

Kanun sanatçısı Aytaç Doğan Tunus’taki ramazan etkinliğinde konser verdi
Yayınlanma Tarihi: 17.4.2023 12:24:37 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 12:24

Kanun sanatçısı Aytaç Doğan ve Tunuslu sanatçılardan oluşan müzik grubu, Tunus'taki ramazan ayı etkinliği kapsamında konser verdi.

Başkent Tunus'taki Kültür Sarayı'nda "Medine Festivali" kapsamında düzenlenen etkinliğe, Tunuslu sanat severlerin yanı sıra Tunus Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ali İhsan Çevik, Tunus'ta faaliyet gösteren Türk kurumlarının yetkilileri ve Türk Büyükelçiliği çalışanları katıldı.

Doğan, Tunus'u çok beğendiğini ve her fırsatta gelmeye çalıştığını ifade ederek haziran ayında Tunus'ta düzenlenecek Kartaca Müzik Festivali'ne Hüsnü Şenlendirici ve İsmail Tunçbilek ile "Taksim Trio" ekibi olarak katılacaklarını aktardı.

- "Konser iki ülke arasındaki bağı güçlendirmeye katkı sağlıyor"

Tunus Manar Üniversitesi'nde Türkçe okutmanı olarak çalışan Maksut Yıldıran, kendisinin de müzikle ilgilendiğini, Aytaç Doğan'ı çok sevdiğini ve çok güzel bir konser dinlediklerini söyledi.

Konserden çok keyif aldığını vurgulayan Yıldıran, "Aytaç Doğan, Arap dünyasında ve Tunus'ta çok beğeniliyor. Özellikle kanun enstrümanı icrası çok keyifli. Konser anında, Tunuslu dinleyicilerin müziklerimize hakim oldukları, Aytaç Doğan'ı iyi tanıdıkları ve ritim tuttuklarını fark ettim." diye konuştu.
Sanatın iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi hızlandırdığını vurgulayan Yıldıran, söz konusu konserin de iki ülke arasındaki bağı güçlendirmeye katkı sunduğunu ifade etti.

Tunus'ta ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Medine Festivali" yarın sona erecek.

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