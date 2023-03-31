Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Kültür Sanat
  • Ürdünlüler iftar yemeğini paylaştıkları "hayır tabağı" geleneğini yaşatmaya çalışıyor
KÜLTÜR SANAT

Ürdünlüler iftar yemeğini paylaştıkları "hayır tabağı" geleneğini yaşatmaya çalışıyor

- Ürdünlü genç Merve Beni Hezil: - "Hayır tabağı geleneği başkalarını da düşünme yetisi kazandırırken toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyor" - Ev hanımı Yusra er-Ramhi: - "İnsanların yaptığım yemeklerin tadına bakması için hayır tabağıyla paylaşıyorum. Yemeklerimizi paylaşmak, sevgi ve iyiliği artırıyor"

Ürdünlüler iftar yemeğini paylaştıkları hayır tabağı geleneğini yaşatmaya çalışıyor
Yayınlanma Tarihi: 31.3.2023 15:14:17 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 15:13

Ürdünlüler ramazan ayında komşularıyla karşılıklı iftar yemeğini paylaştıkları "hayır tabağı" geleneğini yeni nesillere aşılıyor.

İslam dünyasının birçok ülkesi gibi Ürdün de ramazan ayına has gelenek ve göreneklere sahip. Bu geleneklerden bazıları yıllar geçtikçe unutulmuş, bazıları ise zamana direnmeye devam ediyor.

Irak’ta yıkılmanın eşiğindeki tarihi Kerkük Kalesi restore edilecek IRAK'TA YIKILMANIN EŞİĞİNDEKİ TARİHİ KERKÜK KALESİ RESTORE EDİLECEK

Ürdünlüler, hazırladıkları iftar yemeğinden bir tabağı komşularıyla, bazen de tanımadıklarıyla karşılıklı paylaşarak sofralarını bereketlendiren, insanlar arasında merhamet ve muhabbeti artıran geleneğe "hayır tabağı" ismini veriyor.

- "Toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyor"

Başkent Amman'da yaşayan 35 yaşındaki Merve Beni Hezil, şehirlerde kısmen unutulmuş bu ramazan geleneğini yaşatmak için sosyal medyada bir girişim başlattı.

AA muhabirine konuşan Hezil, "Ramazan ayında iftar yemeklerimizi paylaştığımız hayır tabağı geleneği, başkalarını da düşünme yetisi kazandırırken, toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyor. İftar yemeği yalnızca aileler için değil, diğer insanlar için de hazırlanıyor." dedi.

Geleneğin şehirlerde özellikle Kovid-19 salgını sonrası ve insanların kendi meşguliyetlerine dalmaları nedeniyle unutulmaya yüz tuttuğunu söyleyen Hezil, bu nedenle canlandırmayı istediğini, hatta 2019'da bu gelenekle alakalı bir hikaye yazarak duyurmaya çalıştığını belirtti.Hezil, hikayede, tabağın ağzından bu geleneğin yeni nesillere anlatıldığını söyledi.

Konuşan Yazılar sergisi sanatseverlerle buluştu "KONUŞAN YAZILAR" SERGİSİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU

- "Yemeklerimizi paylaşmak, sevgi ve iyiliği artırıyor"

Geleneğe sahip çıkanlardan biri de 33 yaşındaki ev hanımı Yusra er-Ramhi. Ramhi, "İnsanların yaptığım yemeklerin tadına bakmasını için hayır tabağıyla paylaşıyorum. Yemeklerimizi paylaşmak, sevgi ve iyiliği artırıyor." dedi. Ramhi, ayrıca yemeği yalnızca tanıdıklarıyla değil tanımadıkları kişilerle de paylaştıklarını dile getirdi.

Sosyoloji uzmanı ve araştırmacı Hüseyin Huzai de konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Maalesef şehirleşmeyle ve insanların yalnızlaşmasıyla bu gibi geleneklerin yok olmaya başladığını görüyoruz. Bunlar yeni nesil tarafından pek bilinmiyor. Eskinin iyi adetlerinin bilinmesi, komşuluk bağlarının güçlendirilmesi için bu gibi girişimler önemli."

Kadim Türkistan’da Ya Ramazan geleneği KADİM TÜRKİSTAN'DA "YA RAMAZAN" GELENEĞİ

Huzai, Hezil'in başlattığı bu gibi girişimlerin yeni nesilleri bilinçlendirmek, onları iyilik yapmaya özendirmek, toplumsal dayanışmayı yaymak için önemli olduğuna dikkati çekti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Amman Hüseyin Huzai İslam dünyasının Ürdün

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN