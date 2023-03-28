"Konuşan Yazılar" sergisi sanatseverlerle buluştu

Yıldız Holding sanat koleksiyonunda yer alan ve İslam sanatının güzel örneklerinden bir seçkinin yer aldığı "Konuşan Yazılar" sergisi Yıldız Holding'in Çamlıca 'daki Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı.

Yıldız Holding sanat koleksiyonunda yer alan ve İslam sanatının güzel örneklerinden bir seçkinin yer aldığı "Konuşan Yazılar" sergisi ziyarete açıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, holdingin Çamlıca'daki sergi salonunda ramazan ayı boyunca açık olacak sergide, Bakkal Arif Efendi, Mehmet Nuri Sivasi Efendi ve Mahmut Celalettin Efendi ile pek çok önemli hat sanatçısının eserleri sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Mustafa Cemil Efe'nin gerçekleştirdiği sergide, muhafaza ve nazar ayetlerinin yanı sıra dua ve niyazların işlendiği değerli hüsnühat eserleri de yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle bu yıl ramazan ayını buruk karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sergideki birbirinden kıymetli eserler, geçmişte de büyük acılarla yoğrulan bu toprakların, inanç, sabır ve dayanışma geleneğine dair hepimize çok değerli ipuçları sunuyor. Üzüntülerimiz ne kadar büyük olursa olsun, Allah'ın rahmetinden ümit kesmememiz gerektiğini bizlere hatırlatan bu köklü geleneğin izlerini sürmek isteyen herkesi Ramazan ayında Yıldız Holding Sergi Salonu'na bekliyoruz."