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KÜLTÜR SANAT

Arslantepe Höyüğü depremde kısmen hasar gördü

Fresklerde de deprem dolayısıyla herhangi bir zarar olmadı sadece küçük çaplı kerpiç duvarlarda kaymalar var. Bu kaymalar geçici çatıya kısmen zarar verdi.

Arslantepe Höyüğü depremde kısmen hasar gördü
Yayınlanma Tarihi: 24.2.2023 09:04:00 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 09:12

Malatya'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden kısmen etkilendi.Malatya Müzesi Müdürü Samet Erol, AA muhabirine, Arslantepe Höyüğü'ndeki hasarın boyutunun büyük olmadığını söyledi.

Özellikle kalıcı çatıda herhangi bir hasar olmadığını belirten Erol, geçici çatıda kısmen çökme olduğunu ancak bunun arkeolojik dokuya herhangi bir zarar vermediğini kaydetti.

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Erol, depremin özellikle kerpiç yapıya kısmen zarar verdiğini ifade ederek, "Bu da kaymalardan dolayı ama bu kerpiç yapının zarar görmesi özellikle önemsediğimiz alanlarda B tapınağında, taht kısmında ya da fresklerde herhangi bir zarar oluşturmadı." dedi. Arsantepe'de fresklerin çok önemli olduğunu vurgulayan Erol, şöyle devam etti:

"Bu fresklerde de deprem dolayısıyla herhangi bir zarar olmadı sadece küçük çaplı kerpiç duvarlarda kaymalar var. Bu kaymalar geçici çatıya kısmen zarar verdi. Bu ölçüde de Genel Müdürlüğümüz bilim kurulu oluşturdu. Erzurum ile Elazığ Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünü buraya gönderdi, yine raporlar tutuldu."

Bununla ilgili kapsamlı bir rapor oluşturulacağı bilgisini veren Erol, "Genel Müdürlüğümüz elbette bu konunun üzerine fazlaca eğilmekte. Bu anlamda da bir an önce bu çatıyı ayağa kaldırmayı planlıyoruz." diye konuştu.Erol, deprem öncesinde ziyaretçi sayısının fazla olduğunu anımsatarak, "Deprem sonrası bu yaralar sarıldıktan sonra ziyaretçi kitlesini elbette Arslantepe üzerine çekecektir." ifadesini kullandı.

- Beşkonaklar Etnografya Müzesi kısmen zarar gördü

Depremde Beşkonaklar Etnografya Müzesi binasının da kısmen zarar gördüğünü belirten Erol, oluşabilecek sonraki depremlerde hasar görmesini göz önünde bulundurarak tedbiren eserleri taşıdıklarını kaydetti.

Erol, Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'nde de aynı durumun söz konusu olduğunu dile getirerek, "Buradaki eserlerimizi uygun şartlarda paketleyerek tamamını Arkeoloji Müzemizde koruma altına aldık. Sadece bina anlamında restorasyon gereken yerler var." açıklamasında bulundu.

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Depremin kısmen bazı eserlerin kırılmasına sebebiyet verdiğini anlatan Erol, "Ancak genel anlamda burada eserlerimizin tamamen koruma altında olduğunu, güven içerisinde, tamamen güvenlikli bir ortamda olduğunu söyleyebilirim. 2 bin civarında eserimizi iki gün içerisinde paketleyerek uygun şartlarda taşıdık." şeklinde konuştu.

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Etiketler Malatya Erzurum Kahramanmaraş Malatya Müzesi Beşkonaklar Etnografya Müzesi Arslantepe Etnografya Müzesi UNESCO Dünya Mirası Listesi Arslantepe Höyüğü

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