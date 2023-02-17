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KÜLTÜR SANAT

İstiklal'de "Türk Dünyası Sergisi"

İstiklal’de Türk Dünyası Sergisi
Yayınlanma Tarihi: 17.2.2023 15:25:00 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 15:42

Beyoğlu Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğinde düzenlenen "Türk Dünyası İstiklal'de Buluşuyor" sergisi, Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Cumhuriyetin 100. kuruluş yılı ve TÜRKSOY'un 30. kuruluş yılına özel olarak hazırlanan sergini açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lira Sıdıkova ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı.

Açılış öncesinde Kırgız halk ozanı Arslanbek Sultanbekov, İstiklal Caddesi'nde bir konser verdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, İstiklal kavramının Türklüğün şiarından olduğunu ifade ederek, "Türkler, hep istiklalde buluşmuşlardır ve istiklaline aşıktırlar. Türk dünyasını anlatan fotoğrafların sergileneceği sergiyi, tüm dünyadan farklı milletlerden insan ziyaret edecek." dedi.

Yıldız, bu sergiyle tüm dünyaya bir mesaj verildiğini de aktararak, şunları kaydetti:

"Maalesef birkaç gündür 'İstanbul'da, Beyoğlu'nda ve özellikle Galata ve İstiklal caddesinde bulunmayın' diye uyarılardan bulunan büyükelçilikler var. Bu sergi, İstiklal caddesinden bir meydan okumadır, bizim kimseden korkumuz yok. Milli Mücadele'de, Malazgirt'te Çanakkale'de bütün dünyaya bunu gösterdik. Şimdi bütün dünyaya çağrımızdır, Beyoğlu 24 saat kültürüyle sanatıyla ve yaşamıyla var olan bir ilçemizdir. TÜRKSOY ile birlikte bütün dünyaya diyoruz ki, 'Beyoğlu güvenlidir, İstanbul güvenlidir, Türkiye güvenlidir ve kimsenin de sözde istihbaratla korkutmalarına pabuç bırakmayacak bir milletizdir'. O bakımdan kültür sanat ve tiyatro devam edecek."

- "Yüzlerce Türk sanatçıyı bir araya getirerek büyük bir fotoğraf arşivi oluşturduk"

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de TÜRKSOY fotoğrafları buluşmasını 2004 yılında beri devam ettirdiklerini belirterek, "Bu proje kapsamında yüzlerce Türk sanatçıyı bir araya getirerek büyük bir fotoğraf arşivi oluşturduk." dedi.

Raev, Beyoğlu'nda böyle bir sergi gerçekleştirmekten memnun olduğunu söyleyerek, İstanbul'un tarihi yerlerinden birinde Türk dünyasını ve sanatını tanıtmanın önemine değindi.

Sanatçı Arslanbek Sultanbekov ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle etkinliklerin Türk dünyasının birbiriyle danışması için önemli olduğunu vurgulayarak, "Her fotoğrafın içerisinde Türk dünyasının farklı coğrafyalarından önemli yerlerin, insan manzaralarının bulunduğunu gördüm. Dikkatlice gezilmesi gereken bir sergi olmuş, emeği geçenleri tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sergide Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva ve Hakas Cumhuriyeti, Gagavuz Yeri coğrafyalarının tabiatı, tarihi, mimari dokusu, insan manzaraları ile kültür sanatını yansıtıyor.

Sergide eserleriyle sanatçı Ahmet Basiyev, Araz Adiloğlu Talibov, Erkin Bolzhurov, Elena Boldyvera, Erbol Erdenbek, Erlan Omarov, Nikita Kirginekov, Sayana Mongush ve Feridun Karakartal yer alıyor.

"Türk Dünyası İstiklal'de Buluşuyor" sergisi, 28 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

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Etiketler İstanbul Galata Arslanbek Sultanbekov Türkiye Sultan Raev TÜRKSOY Türk dünyasının Beyoğlu İstiklal malazgirt Milli Mücadele

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