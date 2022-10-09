Her köşesinde bambaşka tarihi güzellikler barındıran ülkemizde ve her gün birbirinden önemli gelişmeler yaşanan dünyamızda yaşanan gündem haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. İşte bu hafta gündem olan başlıklar…

ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ BAŞLADI

Uluslararası adana lezzet festivali başladı. Adana'daki Merkez Park'ta bu yıl 6. kez organize edilen festival kapsamında; Kebap, şalgam ve yöresel lezzetlerin bulunduğu tezgâhlardaki ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kente özgü yemeklerin hazırlanmasının yanı sıra tarihi, konser ve kültürel etkinliklerinde gerçekleşeceği festival 9 Ekim'de sona erecek.

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4,5 ASIRLIK ÇEŞMEDEN BALLI ŞERBET İKRAMI SÜRDÜRÜLÜYOR

4,5 asırlık çeşmeden ballı şerbet ikramı sürdürülüyor. Isparta Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısıyla 4,5 asırlık çeşmeden ballı şerbet ikram etti. Tarihi 1570'lere uzanan gelenek kapsamında Türkiye İlahiyatlar Derneği Isparta şubesindeki görevliler, musluktan bardaklara doldurdukları ballı şerbetleri, ibadetini yapan cemaate ve vatandaşlara dağıttı.

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YALOVA'DA YENİ DOĞAN BEBEKLER İLE ANNELERİ KÜTÜPHANEYE ÜYE YAPILACAK

Yalova'da; İl Halk kütüphanesi ve iki özel hastane tarafından örnek alınması gereken bir proje başlatıldı. "Hayata Kitapla Başla Projesi" kapsamında, söz konusu hastanelerde dünyaya gelen bebeklerin ve annelerinin kütüphane kayıtları yapılacak. Yine aynı iki özel hastane, kütüphaneye kayıtları teşvik etmek için sağlıkta indirim uygulamasına gittiğini de ifade etti.

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BİSİKLET TUTKUNLARI BARTIN'DA FESTİVALDE BULUŞTU

Bartın'da düzenlenen 7. Bisiklet Festivali, 30 ilden 140 bisikletlinin katılımıyla başladı. Katılımcılar festival kapsamında 4 gün boyunca kentin turizm destinasyonlarında 177 kilometre pedal çevirecek.

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EFES YENİDEN DENİZLE BULUŞACAK

Geçmişte görkemli bir liman şehri olan Efes Antik Kenti'ni tarihte olduğu gibi denizle buluşturacak Antik Kanal Projesi'nin ilk etabının yılsonunda tamamlanması planlanıyor. Roma döneminde görkemli bir liman şehri olan ve 14'üncü yüzyıla kadar yaşamın devam ettiği Efes'in, deniz ile arasındaki mesafe 6 kilometreye ulaştı. Kentteki antik limanın ortaya çıkarılması için 2018 yılında iki etaptan oluşan "Antik Kanal Projesi" başlatıldı. Proje sayesinde 2 bin 500 yıl sonra Efes'e, özel teknelerle yeniden yolculuk yapma şansı ortaya çıkacak.

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HER ÜNİVERSİTE İÇİN BİR CAMİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Değişen Dünyada Cami ve Fonksiyonları 11. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu" açılışına katıldı. Camianın Arapça karşılığının üniversite olduğunu söyleyen Erbaş, camisiz camia olmayacağını bununla beraber Türkiye'deki her üniversitede bir cami olmasını istediklerini vurguladı.

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KÖY OKULLARININ TENİS MASASI MESLEK LİSESİNDE ÜRETİLİYOR

Muş'ta hayata geçirilen "Sporu Tabana Yayıyoruz" projesi" ile meslek lisesinde görevli öğretmen ve öğrenciler, köy okulları için tenis masası üretiyor. Bu kapsamda çalışmalara başlayan Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki 10 öğrenci ve 3 öğretmen, 136 okul için tenis masası üretimine başladı.