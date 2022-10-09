Bu yıl 6. kez organize edilen Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı. Kente özgü yemeklerin hazırlanmasının yanı sıra tarihi, konser ve kültürel etkinliklerinde gerçekleşeceği festival 9 Ekim'de sona erecek.

Kentin geleneksel mutfak kültürünü dünyaya tanıtmayı amaçlayan ve bu yıl 7-9 Ekim'de, Merkez Park'ta gerçekleştirilecek festival için Adanalı kebapçılar hazırlıklarını sürdürüyor. Valilik tarafından düzenlenen festival, ziyaretçilerine, "gastro şovlar", tadım seansları, söyleşiler ve mutfak atölyelerinin yanı sıra kentin coğrafi işaret tescilli kebabını da tatma fırsatı sunuyor.

Adana Lezzet Festivali'ne 500 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor

Adana Valisi Süleyman Elban, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne geçen yıl 300 binin üzerinde ziyaretçi geldiğini belirterek, "Bu yıl 500 bin katılımcıyı geçeriz diye tahmin ediyoruz." dedi.

Pazar akşamına kadar çok farklı etkinliklerin olacağını aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Konferanslar verilecek, çok farklı etkinliklerimiz var. Bu yıl ilave programlar üzerine kurduk, şovlarımız alanda ve alan dışında yapılan birçok yeni programlarımız var. Dolayısıyla hedefimiz şu; bir önceki yıl yaptığımızı muhafaza etmek ya da ona benzer bir program yapmak yerine, onun üzerine her yıl yeni bir tema, yeni bir konu ve yeni şovlar hazırlamak. Tabii ki mevcut Adana lezzetleri ile ilgili sofrayı da olabildiğince geniş tutmaya çalışıyoruz. Hem göze hem gönle hem mideye hem damaklara hitap edelim istiyoruz."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kentin son yıllarda festivaller konusunda ön plana çıktığını ifade etti.

Kentin ileri doğru koştuğunu ve umut verici gelişmeler olduğunu belirten Karalar, "Adana bir lezzet kenti, tarih kenti, sanat kenti. Adana turizm ve tarım kenti, sanat ve ticaret kenti. Gerçekten olağanüstü güzel ve çok sayıdaki güzelliği bir arada barındıran kent. Bu konuda kentimiz açısından biz şanlıyız, Adana da şanslı." diye konuştu.

6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında Seyhan Nehri'nde flyboard, lazer ve havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.