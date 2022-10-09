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Bisiklet tutkunları Bartın'da festivalde buluştu

Yayınlanma Tarihi: 9.10.2022 11:23:35 Güncelleme Tarihi: 09.10.2022 11:23
Bisiklet tutkunları Bartın’da festivalde buluştu

Bartın'da düzenlenen 7. Bisiklet Festivali, 30 ilden 140 bisikletlinin katılımıyla başladı. Amasra Belediyesi ve Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneğince gerçekleştirilen festival dolayısıyla Amasra Kültür Park'ta açılış töreni yapıldı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Lütfi Altunsu, burada yaptığı konuşmada, bölgenin en önemli sektörlerinden biri olarak turizmi gördüklerini söyledi. Bölgenin doğa ve kültür turizmini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Altunsu, şunları kaydetti:

"Kuşkusuz, turizmi geliştirmek için altyapı projelerine destek sağlamak gerekir. İnşallah sizler de gittiğiniz rotalarda BAKKA olarak sağladığımız destekleri yerinde göreceksiniz. Bunlardan biri 'Bartın ili Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi'. Rotalarınız üzerinde rastlayacağınız projelerimizi de görme imkanınız olacak. Rota çalışmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu rotalar üzerinde tabelalandırma, temizlik, dinlenme noktaları ve rotaların haritalarının çıkarılmasını önemsiyoruz. Bartın'da 6 rota çıkardık, siz bunlardan üçünü ziyaret etmiş olacaksınız. Bunun dışında Küre Dağları Milli Parkı rotamız var. Bunu da başka bir etkinlikte görme fırsatınız olur."

Festivalin koordinatörü Mustafa Artar da etkinlik süresince gezilecek yerlerde başta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile BAKKA'nın kent genelinde bisiklet üzerinden geliştirdiği projelerde ortaya koyduğu turizm destinasyonlarının test edileceğini aktardı.

Artar, "30 ilden 140 bisikletlinin katıldığı 4 gün sürecek festival kapsamında 177 kilometre yol kat edeceğiz. İlk gün Çakraz, ikinci gün Bartın merkez ve üçüncü gün de Güzelcehisar Lav Sütunları ve sahilinin güzelliklerini dostlarımızla buluşturacağız." dedi.

Bisikletliler, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ile diğer ilgililerin start vermesiyle pedal çevirmeye başladı. Festivale katılan bisiklet tutkunları, 4 gün süresince kentin turizm destinasyonlarında 177 kilometre pedal çevirecek.

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