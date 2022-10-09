Arama

Menu
KÜLTÜR SANAT

4,5 asırlık çeşmeden ballı şerbet ikramı

Yayınlanma Tarihi: 9.10.2022 11:06:34 Güncelleme Tarihi: 09.10.2022 11:05
4,5 asırlık çeşmeden ballı şerbet ikramı

Isparta'da Mevlid Kandillerinde, 4,5 asırlık çeşmeden Osmanlı geleneği olan ballı şerbet ikramı yapılıyor.

Isparta Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısıyla Mimar Sinan Camisi önündeki çeşmeden ballı şerbet ikram etti.

Etkinlikte Türkiye İlahiyatlar Derneği Isparta şubesindeki görevliler, musluktan bardaklara doldurdukları ballı şerbetleri, ibadetini yapan cemaate ve vatandaşlara dağıttı.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, geleneğin 1570'lere uzandığını söyledi.

Her yıl Mevlid Kandillerinde Mimar Sinan Camisi önünde şerbet ikramı yapıldığını belirten Gözgün, "450 yıl öncesinden bugüne bu şekilde gelmiş. Bizler göreve geldiğimiz zamanlarda maalesef bu geleneğin ihmal edildiğini gördük. Başkanımız Şükrü Başdeğirmen de 'yıllarca süregelmiş geleneği yaşatmamız lazım.' dedi ve geçtiğimiz yıl başladık." diye konuştu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Isparta Türkiye İlahiyatlar Derneği Mimar Sinan Camisi Mevlid

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN