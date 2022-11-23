Meridyen Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen "Kültür, Sanat ve Değerler Dünyamızın Kaynaklarından Biri Olarak Hadisler" projesi tamamlandı.

Hadislerin Türk kültürünün gelişimi ve teşekkülünde ne türden etkileri olduğunu akademik çalışmalarla ortaya koyma amacı güden bu proje kapsamında, alanında öne çıkmış onlarca akademisyen ve araştırmacının buluştuğu iki çalıştay, bir de sempozyum düzenlendi.

24 - 26 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen ve üç gün süren sempozyumda edebiyat, mimari, müzik, görsel sanatlar, kadın, eğitim bilimleri gibi başlıklarda hadislerin kültürümüze etkilerini inceleyen bildiriler sunuldu.

Bu bildiriler daha sonra "Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Hadisler" başlığıyla iki cilt halinde kitaplaştırıldı. Yine proje kapsamında hazırlanan ve Türk kültürüne kaynaklık eden hadisleri derleyerek bir araya getiren www.kulturvehadis.info adresli web portalı da geçtiğimiz ay hayata geçirildi.

Derneğin en kapsamlı ve uzun soluklu projesi olan Hadis Veritabanı'nın çıktılarından biri olan bu projenin tanıtımı için, Kültür Bakanının da teşrifiyle bir etkinlik düzenlenecek.

26 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 10.30'da Cemile Sultan Korusu'nda (Koru Teras) gerçekleşecek olan etkinlikte, projenin yürütme kurulu başkanı Prof. Dr. Yavuz Ünal "Kültür, Sanat ve Değerler Dünyamızın Kaynaklarından Biri Olarak Hadisler" projesinin detaylarını içeren bir sunum yapacak.