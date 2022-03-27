Güvenilir ve donanımlı dijital kaynak: Hadis Veritabanı Projesi

Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim'den sonra en büyük İslami kaynak, hadis-i şeriflerdir. Peygamber Efendimizin (sav) "söz ve fiilleri" anlamına gelen hadis, Müslümanların helal üzerine doğru bir hayat yaşayabilmesi ve Resulullah'ı (sav) tam manası ile örnek alabilme açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu önemli ihtiyaçtan yola çıkarak, hadis alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenlerin yanı sıra, alana ilgi duyan Müslüman aleminin istifade etmesi amacıyla bir proje hayata geçirildi: Hadis Veritabanı Projesi...

Başta Kütüb-i Sitte olmak üzere klasik hadis külliyatının tamamına yakınını Arapça olarak barındıran, tüm hadisleri konularına, sıhhat derecelerine, ravilerine göre gruplandıran, dijital dünyanın sağladığı imkânlarla bu devasa külliyat içerisinde rahatlıkla dolaşmayı mümkün kılacak arama ve filtreleme özellikleri sunan "Hadis Veritabanı" muhtemel teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek. Meridyen Derneği Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezince yürütülen proje ile "güvenilir ve donanımlı dijital kaynak" ihtiyacının giderilmesi amaçlanıyor. Projenin beş yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

🔸Kur'an-ı Kerim, inananlar ve muttakiler için bir "hidayet" kitabıdır. Öyle ki, yüce kitabımız bugünümüzün ve yarınımızın, dünyamızın ve âhiretimizin inşa edici gücüdür. Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurur: "Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız: Bunlar, Allah'ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir."

🔸Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim'den sonra en büyük İslami kaynak, hadis-i şeriflerdir. Peygamber Efendimizin (sav) "söz ve fiilleri" anlamına gelen hadis, Müslümanların helal üzerine doğru bir hayat yaşayabilmesi ve Resulullah'ı (sav) tam manası ile örnek alabilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu sebeple, Peygamber Efendimizin (sav) hayata dair tavsiyelerini bilmek, günlük yaşantısı hakkında bilgi sahibi olmak, müminler için elzemdir.

Bu önemli ihtiyaçtan yola çıkarak, hadis alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenlerin yanı sıra, alana ilgi duyan Müslüman aleminin yararlanması amacıyla bir proje hayata geçirildi: Hadis Veritabanı Projesi... Meridyen Derneği Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezince yürütülen proje ile "güvenilir ve donanımlı dijital kaynak" ihtiyacının giderilmesi amaçlanıyor.

Hadis Veritabanı Projesi nedir?

🔸Hadis Veritabanı Projesi, Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) yolundan giderken tüm Müslüman aleminin istifade edebileceği, ihtiyaç duyulan bir çalışma... Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın başkanlığında Türkiye'nin her yerinden 100'e yakın akademisyenle çalışılan projede, 267 bin rivayet taranabilecek, hadis araması yapılabilecek. Akademisyenler kendilerine özel çalışma dosyası ve kütüphane oluşturabilecek. İlerleyen süreçte hadislerin İngilizceye çevrilmesi de söz konusu.

🔸Projenin tanıtımı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Tanıtımda konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, anlamlı ve özel bir çalışmanın yürütüldüğüne dikkati çekerek, projenin büyük ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

🔸İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ise Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim ve Peygamber sünnetinin önemine işaret ederek, "Hazreti Mevlana, Hazreti Muhammed'in ayağının tozu olduğunu ifade ediyor. Bu topraklara mührünü vurmuş büyük ariflerden birisi. Bu toprakları mayalayan büyüklerin ifadeleri bunlar. Bu kültüre, bu anlayışa, alemlere rahmet olarak gönderilmiş Yüce Peygambere bağlılık.. O büyükler bir toz zerresi kadar da olsa madem ki kişi sevdiğiyle beraber, ona dair bir aidiyetin temennisi içerisinde olmuşlar." ifadelerini kullandı.

🔸Akademik sahada ve alana ilgi duyanlarca dijital platformda hadis araması yapılabilecek bir başvuru merkezi ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Meridyen Derneği Başkanı Melike Koç da, "Hadis adı altında dolaşan rivayetleri görünce sıradan bir kullanıcı bile bir kaynağa başvurmak istiyor. Bu hadis midir? Tamamı nedir? Neye bağlam olarak söylenmiştir? Sıradan kullanıcının hadisi araştırmak adına başvuracağı uzmanlarımızın da akademik çalışmalarında bir başvuru kaynağı olarak kullanabileceği bir platform olmasını hedefledik." şeklinde konuştu.

Hadis Veritabanı Projesi nasıl ortaya çıktı?

🔸Her biri alanında uzman onlarca ismin 6 yıl süren çalışmaları sonucu ortaya çıkan Hadis Veritabanı Projesi'nin yürütücüleri Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Prof. Dr. Bekir Kuzudişli. Hadis alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenlerin yanı sıra alana ilgi duyan tüm internet kullanıcılarının istifade etmesi amacıyla hayata geçirilen projeyle "güvenilir ve donanımlı dijital kaynak" ihtiyacını gidermek amaçlanıyor.

🔸Hadis Veritabanı Projesi'ne " https://www.hadisveritabani.info " adresinden ulaşılabiliyor.

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Hadis ilmi

📒 Hadis ilmi, Hz. Peygamber (sav)'in hadislerini konu alan eski deyimiyle ilm-i hadis veya ilmu'l-hadîs anlamına gelir. İslam alimleri, bilhassa muhaddisler tarafından değişik şekillerde tarif edilmiştir.

➡️ En-Nevevi'ye göre alemlerin Rabbi olan Allah'a en üstün manevi yakınlık vesilelerinden biri olan hadis ilmi, hadis metinlerinin sahih, hasen, zayıf, muttasıl, mürsel, munkatı, mu'dal, maklûb, meşhur, garîb, azız, mütevâtir, âhad, ferd, ma'rûf, şâz, münker, mu'allel, mevzu, müdrec, nâsih-mensûh, hâs, âm, mücmel, mübeyyen, muhtelif ve benzeri nevilerinin bilinmesidir. Aynı şekilde isnadlarının yani ravilerinin hallerine vakıf olmak, bir de ravilerin isnadlarda ve metinlerdeki ihtilaflarının hükmünün bilinmesidir.

🔸 İnsanca ve Müslümanca ömür sürebilmek için bu hadis-i şerifleri özümsemek ve ilke olarak uygulamak gerekir.